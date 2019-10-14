Блеф Эрдогана 3 Леонид Бершидский, Bloomberg

14.10.2019, 15:41

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Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: REUTERS/Umit Bektas

Турция — не страж европейских ворот.

В марте 2016 года Турция подписала с ЕС соглашение о реадмиссии, дающее европейцам возможность отправлять обратно прибывающих из этой страны без документов иммигрантов. Взамен ЕС предложила Анкаре незамедлительную помощь на три миллиарда евро, и еще три миллиарда евро к концу 2018 года. Эта сделка стала ключевым элементом хаотичных, но в конечном счете эффективных усилий Европы по снижению наплыва беженцев из истерзанной войной Сирии и других ближневосточных и африканских стран.

За все годы после подписания соглашения ЕС вернул всего два процента от общего количества просителей убежища, прибывших из Турции на греческие острова. Чтобы не возвращаться обратно, беженцы начали подавать заявления о предоставлении убежища прямо на островах, не дожидаясь того момента, когда смогут добраться до конечного пункта своего путешествия, скажем, в Германию. Греция хронически не справляется с этой горой заявлений, и ее острова сейчас стали домом для 30 с лишним тысяч человек, живущих в убогих и переполненных лагерях для беженцев.

Однако истинная ценность сделки заключалась не столько в реальном возвращении людей, сколько в готовности Турции разместить колоссальное количество беженцев и обеспечить им достаточно приличные условия, чтобы они не стремились в Грецию. Сейчас в Турции находится почти 3,7 миллиона сирийских беженцев. Эрдоган утверждает, что его страна потратила на них 40 миллиардов долларов, то есть, гораздо больше тех семи миллиардов, которые Турция, согласно заявлениям ее президента, получила от остального мира.

Эрдоган начал угрожать открыть ворота для беженцев уже через несколько месяцев после подписания соглашения. Еще в 2016 году он считал, что помощь ЕС в таких вопросах как школьное образование для детей поступает слишком медленно. Потом угрозы зазвучали чаще, поскольку сирийцы, которым давали лишь временную защиту, но не полный статус беженцев, стали очень непопулярны в столкнувшейся с экономическими проблемами Турции. В июле Турция даже объявила о временной приостановке соглашения о реадмиссии в ответ на санкции ЕС (довольно слабые), введенные за то, что Анкара начала буровые работы по поиску газа в спорных водах возле Кипра. На самом деле неважно, каков предлог для открытия пресловутых ворот; Эрдогану необходимо избавиться хотя бы от части сирийцев.

Его последний план состоит в том, чтобы переместить до двух миллионов беженцев в специально созданную вдоль турецко-сирийской границы «зону безопасности». Для этого нужно отбросить курдов из Сирийских демократических сил на 30 километров от границы. У турок, проводящих в настоящее время военную операцию, две цели, вызвавшие осуждение со стороны председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и европейских государств: усилить безопасность на границе за счет выдавливания враждебно настроенных курдов, и убрать сирийцев с турецкой земли.

Конечно, этот план непопулярен у правозащитников и европейских стран, потому что он не устраняет одну гуманитарную катастрофу, но создает другую. Но предпринимать жесткие действия против члена Североатлантического альянса трудно, и в данный момент осуждение со стороны Европы — это не более чем пустая шумиха.

Как, собственно говоря, и угрозы Эрдогана. Он может возить беженцев к сирийской границе, как Турция уже поступила с теми, кто не зарегистрировался в органах власти, и он может размещать их в районах, захваченных турецкими войсками в Сирии. Но посадить их на корабли и отправить в Грецию он не может. Столь открытые действия в нарушение соглашения со стороны его правительства наверняка положат конец (по крайней мере, временно) таможенному союзу Турции с ЕС, что приведет к усугублению экономических проблем. Да и Европа, скорее всего, отправит эти корабли обратно.

«Открытие ворот» главным образом означает то, что Анкара не будет препятствовать беженцам уезжать в Европу добровольно и не станет мешать перевозчикам этих людей заниматься своим бизнесом на средиземноморском побережье Турции. Однако Турция и так в последнее время почти не препятствует перемещениям мигрантов. С лета на островах в Эгейском море зарегистрировано больше вновь прибывших, чем за два последних года.

Вряд ли на такое путешествие решится еще большее количество людей. В настоящее время живущим в Турции сирийцам хорошо известны условия проживания в лагерях на островах. А поскольку заявления в Греции рассматриваются черепашьими темпами, перспективы у желающих пересечь море людей довольно мрачные. Да и Европа спокойно переживет нынешнее увеличение числа вновь прибывших, даже если ей придется облегчить бремя для Греции, переселив к себе еще несколько тысяч человек.

На самом деле Эрдоган не очень-то эффективный страж европейских ворот, если говорить о наплыве беженцев в Европу. Из-за его военной операции в Сирии в Европу другими маршрутами могут двинуться потоки курдских беженцев. Соглашение о реадмиссии выполнило свое назначение, и ЕС не нужно упорно за него цепляться. Может быть, отказ от него заставит Эрдогана задуматься. Он будет вынужден оставить свои попытки шантажировать Европу и начнет думать о том, как спасти самые важные для его страны экономические отношения.

Леонид Бершидский, Bloomberg (перевод — inosmi.ru)