«Это преступление»: в центре Минска рабочие раскопали еврейское кладбище 10 14.10.2019, 15:52

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Общественные активисты давно предлагали защитить захоронение законом.

Во время прокладки труб на Коллекторной улице в Минске из земли достали могильные плиты еврейских захоронений. На строителей пожаловались в прокуратуру, сообщает «Радыё Свабода».

Сквер за Коллекторной улицей — это территория старого еврейского захоронения. Кладбище перестало действовать во второй половине прошлого века. 9 октября сразу на окраине сквера выкопали траншею для прокладки труб и зацепили могильные плиты.

На земле видны несколько надгробий, на некоторых из них просматриваются даты жизни похороненных. Вот кусок надгробия с датами — 1903 -1925, читается фамилия похороненного, Розенгауз. Рядом — целое надгробие. Вместе с надгробиями при прокладывании траншеи из земли подняли и останки похороненных.

Кто раскопал кладбище

Сначала неравнодушные к историческому наследию активисты писали, что траншею сделали, чтобы подвести коммуникации к отелю «Имперский», который строится с другой стороне сквера, на улице Клары Цеткин.

Как рассказали журналистам в компании «Марконстрой», которая строит отель, коммуникацию в сквере они не прокладывали.

По информации журналистов, это сделали, чтобы проложить коммуникации к метро, которое строится неподалеку. По закону найденными останками должны заниматься правоохранители, чтобы идентифицировать их. В администрации Московского района отказались от комментариев по поводу этой стройки.

«Это незаконно»

Такие действия подпадают под уголовную статью — «Надругательство над трупом или могилой», уверен председатель Добровольного общества охраны памятников истории и культуры Антон Астапович. По поводу раскопок кладбища он обратился в прокуратуру с письмом с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело.

«Это не очень старое кладбище, они начали формироваться во второй половине XIX века. Они были действующими до начала 60-х годов. Затем их разрушили, убрали захоронения и сделали городской сквер. В этом году мы предлагали Мингорисполкому придать кладбищу статус историко-культурной ценности, но Мингорисполком отказал. Теперь придется обращаться заново, в связи с новыми обстоятельствами», — рассказал Антон Астапович.

Мингорисполком отказался придать кладбищам статус ценности, так как «там и так мемориальный сквер». По белорусским законам участки, где находятся старые могилы, могут использоваться под зеленые насаждении. Cтроить что-то на такой территории нельзя.