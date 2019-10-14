Названы ключевые привычки, важные для здоровья сердца 14.10.2019, 16:00

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Одной из них является получение достаточного количества сна.

Итальянский кардиолог Джулио Стефанини представил вниманию ключевые привычки, благоприятным образом сказывающиеся на здоровье сердца. Одной из них является получение достаточного количества сна, пишет orthodox.od.ua.

«Правильный образ жизни является важной стратегией с точки зрения первичной профилактики для тех, у кого нет никаких заболеваний сердца, но и кто должен работать над тем, чтобы снизить риск проблем при имеющихся недугах», - отмечает Джулио Стефанини.

В частности, исследования доказали несомненную важность завтрака для снижения риска сердечно-сосудистых событий, а также для уменьшения вероятности развития артериосклеротических бляшек на уровне сонных и коронарных артерий, считающимися так называемыми доклиническими признаками опасности. Средиземноморская диета в свою очередь является наиболее подходящей в этом отношении. Наличие в рационе оливкового масла и грецких орехов значительно снижает риск смерти из сердечно-сосудистых недугов. Молоко и йогурт также названы Джулио Стефанини продуктами профилактики от проблем с жизненно важным органом.

Сон является фундаментальным компонентом жизни, и его недостаток повышает уровень стресса. Экспериментально доказано, что продолжительность ночного отдыха менее шести часов связана с повышенным риском сердечно-сосудистых недугов, а также с низким качеством самого сна. Профессор Стефанини также упомянул признаки, которые нельзя недооценивать, поскольку они могут указывать на некоторые проблемы с сердцем. Наиболее типичными являются: боль в груди, нарушение сердечного ритма, одышка в состоянии тревожности.