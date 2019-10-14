Журналисты поймали Минздрав на лжи 2 14.10.2019, 16:21

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Фактчекинг выявил нестыковку в цифрах.

В интервью телеканалу «Беларусь 1» главный специалист Минздрава Юлия Савочкина заявила, что за последние десять лет число абортов в нашей стране уменьшилось в 6,5 раза. Но статистика не подтверждает эти данные, сообщает «Еврорадио».

Положительную тенденцию специалисты связывают с введением Минздравом обязательного предабортного консультирования с психологом. Эту услугу оказывает медучреждение (независимо от формы собственности) бесплатно. В 15-20 процентах случаев после консультации женщины сохраняют беременность, сказали во время телеэфира.

Как обстоят дела на самом деле

Несостыковку в числах заметили независимые журналисты. Согласно официальным данным Белстата, в 2008 году в Беларуси сделали 42,2 тысячи абортов, в 2009-м — 36 тысяч, а актуальная статистика — 23,3 тысячи абортов за 2018 год.

Если же говорить о другом показателе — числе прерываний беременности на тысячу женщин в возрасте от 15 до 49 лет — то в 2008 году он составлял 16,7, а в 2009 году — 14,4. По статистике на 2018 год этот показатель равен 10,5.

Все это значит, что абортов в Беларуси на самом деле становится меньше. Но, по подсчетам Белстата, явно не «в 6,5 раза за последние десять лет», а почти в 1,8 раза по первому показателю, и в 1,6 раза — по второму.