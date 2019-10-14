закрыть
14 октября 2019, понедельник, 17:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Выборы в Польше: как распределились места в Сенате

  • 14.10.2019, 16:49
Выборы в Польше: как распределились места в Сенате
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Правящая партия получила наибольшее количество мандатов, но оппозиция будет в большинстве. 

Об этом сообщает Onet.

"Право и справедливость" будет иметь 48 сенаторов. Тогда как "Гражданская коалиция" - 44, Польская крестьянская партия - 3, Союз демократических левых сил - 2. Еще трое сенаторов являются независимыми кандидатами, приближенными к "Гражданской платформе".

В предыдущем созыве Сената в "Права и справедливости" был 61 мандат.

На выборах в Сенат оппозиция договорилась не выдвигать кандидатов друг потив друга, поэтому ей удалось достичь лучшего результата.

Напомним, в Сейме "Право и Справедливость" получила абсолютное большинство депутатских мандатов.


популярное за неделю

Мнение

«Покушение» на диктатора
«Покушение» на диктатора Валерий Карбалевич
Чалавек нараджаецца свабодным
Чалавек нараджаецца свабодным Сяргей Законнікаў
Cбить на всех уровнях
Cбить на всех уровнях Михаил Пастухов
Сирийский цугцванг Путина
Сирийский цугцванг Путина Александр Гольц