Выборы в Польше: как распределились места в Сенате 14.10.2019, 16:49

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Правящая партия получила наибольшее количество мандатов, но оппозиция будет в большинстве.

Об этом сообщает Onet.

"Право и справедливость" будет иметь 48 сенаторов. Тогда как "Гражданская коалиция" - 44, Польская крестьянская партия - 3, Союз демократических левых сил - 2. Еще трое сенаторов являются независимыми кандидатами, приближенными к "Гражданской платформе".

В предыдущем созыве Сената в "Права и справедливости" был 61 мандат.

На выборах в Сенат оппозиция договорилась не выдвигать кандидатов друг потив друга, поэтому ей удалось достичь лучшего результата.

Напомним, в Сейме "Право и Справедливость" получила абсолютное большинство депутатских мандатов.