Выборы в Польше: как распределились места в Сенате
- 14.10.2019, 16:49
Правящая партия получила наибольшее количество мандатов, но оппозиция будет в большинстве.
Об этом сообщает Onet.
"Право и справедливость" будет иметь 48 сенаторов. Тогда как "Гражданская коалиция" - 44, Польская крестьянская партия - 3, Союз демократических левых сил - 2. Еще трое сенаторов являются независимыми кандидатами, приближенными к "Гражданской платформе".
В предыдущем созыве Сената в "Права и справедливости" был 61 мандат.
На выборах в Сенат оппозиция договорилась не выдвигать кандидатов друг потив друга, поэтому ей удалось достичь лучшего результата.
Напомним, в Сейме "Право и Справедливость" получила абсолютное большинство депутатских мандатов.