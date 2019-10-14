«В октябре - как в июле!»: В Беларусь пришло тепло, которое бывает раз в 20-25 лет 1 14.10.2019, 16:56

Доставайте легкую одежду - днем в Беларуси будет по-летнему тепло.

Октябрь в Беларуси выдался на редкость неустойчивым: тепло сменялось ночными заморозками, дожди – снегами, а в середине месяца вдруг раздался звон бьющихся температурных рекордов, пишет kp.by.

Белгидромет сообщает, что в минувшее воскресение среднесуточная температура воздуха держалась на 11-16°С, что на 4-8 градусов выше нормы!

Если не обращать внимание на желтые листья и доверять только термометру, то может показаться, что за окном лето! Например, средняя температура воздуха в нынешнем июле составила +17,1°С. По этому поводу в соцсетях даже появились шутки: «Не зря июль мужского пола: пришел, когда уже не надо» и «Шел четвертый месяц лета».

- Теплее всего было на юге страны. Впервые за всю историю метеонаблюдений сразу в четырех регионах Брестской области был зафиксирован максимум. В Пинске – 22,6 градусов тепла, в Высоком – плюс 21,2°С, в Пружанах – плюс 20,9°С, а в Ганцевичах воздух прогрелся до 20,5 градусов. Так тепло в середине октября бывает раз в 20-25 лет, - сообщили «Комсомолке» в Белгидромете Минприроды.

По прогнозам синоптиков, предстоящая неделя вполне впишется в стандарты золотой осени, потому что дождей будет мало, а температура воздуха вновь превысит норму на 4-7 градусов.

15 октября будет преимущественно без осадков, ночью и утром возможен слабый туман. Ночью термометр покажет от 7 до 12°С, днем – от 12°С по северу и до 23°С – по югу страны.

16 октября будет преимущественно без осадков, лишь по северо-западу Беларуси ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ночью температура воздуха составит от 5 до 12°С, а днем – от 14 до 21°С. По югу страны – до 23 градусов.

В четверг 17 октября пройдут кратковременные дожди, добавится облачность. Ночью ожидается от 6 до 12°С, днем – от 12 до 18°С. По югу Беларуси - до 21 градуса.

18 октября по северной половине страны возможны кратковременные дожди, воздух прогреется от 6 до 12°С ночью и от 11 до 15°С – днем. По югу прогнозируется 18-20 градусов тепла.

На выходных будет преимущественно без осадков. Ночью столбик термометра опустится до 5-12°С, а днем поднимется до 12-19°С. Снова на юге Беларуси будет теплее всего – до +22 градусов.

Хоть белорусы и стонут, что первые две недели октября были необычайно холодными, средняя температура не особо отклоняется от нормы - всего на 0,8 градусов ниже. Да и снег в первой декаде месяца – хоть явление и редкое, но тоже не аномальное.