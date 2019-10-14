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Водитель, из-за которого в аварии под Белоозерском погибли пять человек, получил максимальный срок

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  • 14.10.2019, 17:22
  • 2,078
Водитель, из-за которого в аварии под Белоозерском погибли пять человек, получил максимальный срок

В его крови обнаружили алкоголь.

Следующие 10 лет он проведет в колонии общего режима. Такой приговор объявил суд, сообщает «Радыё Свабода».

Андрей Букраба сказал, что не знает, будет ли обжаловать приговор. Отец и друзья Букраба от комментариев отказались.

Авария произошла 7 июля. Внедорожник «Мерседес», которым управлял нетрезвый 31-летний местный житель, слетел с дороги на закруглении и упал в канал. В машине было 10 человек. Погибли пятеро, в том числе трое детей.

По словам следователей, в момент аварии скорость автомобиля составляла 90 км / ч. В крови водителя был обнаружен алкоголь - 1,59 промилле. Он полностью признал свою вину.

«Еще раз прошу, простите: я никого не хотел убивать», - сказал в последнем слове Андрей Букраба.


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