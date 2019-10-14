В Сети едко высмеяли кортеж Путина в Саудовской Аравии 3 14.10.2019, 17:32

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Фото: Getty Images

Ролик с кортежем правителя РФ опубликовал российский журналист.

В Сети активно обсуждают визит президента Российской Федерации Путина в Саудовскую Аравию, а точнее кортеж, в котором российский президент передвигался по улицам, пишет apostrophe.ua.

Ролик с кортежем Путина в Сети опубликовал российский журналист Дмитрий Смирнов.

"Аурус" в конном строю: Владимир Путин прибыл на переговоры с королем Салманом в сопровождении почетного кортежа", - говорится в сообщении.

«Аурус» в конном строю: Владимир Путин прибыл на переговоры с королем Сальманом в сопровождении почетного кортежа pic.twitter.com/7KTGHHIOaO — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 14, 2019

У пользователей социальных сетей интерес вызвал тот факт, что кортеж полностью состоял из лошадей с всадниками. Сам российский президент ехал в автомобиле, который окружали военные на лошадях.