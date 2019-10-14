За инцидент с прапорщиком, который болгаркой пилил снаряд, ответит курсант 14.10.2019, 17:45

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Найшли крайнего.

За недавний инцидент в Стародорожском районе, где прапорщик МЧС Беларуси додумался распилить болгаркой боевой снаряд и погиб, ответит... простой курсант Университета гражданской защиты того же ведомства. Вся вина юноши оказалась в том, что он заснял место происшествия и поделился с коллегами этим снимком в служебном чате спасателей, сообщает Telegram-канал NEXTA.

Затем один из них скопировал фото и переслал его нам. Вычислить, кто именно это сделал, сотрудники службы внутренней безопасности МЧС так и не смогли. Поэтому найшли крайнего.

- В наказание курсанта отчислили, и теперь ему, видимо, придется выплатить государству стоимость обучения, - рассказал нам источник в МЧС Беларуси. - Плюс появилась большая вероятность вместо учебы отслужить в армии.

Что ж, талантливый юноша может хотя бы утешить себя тем, что ему не придется ловить в квартирах злых домашних котов, чинить краны и унитазы, а также доставать мобильные телефоны из туалетных ям.