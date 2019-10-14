10 впечатляющих цифр об украинской армии 1 14.10.2019, 17:52

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Например, сколько контрактников и метров до врага.

Сегодня, 14 октября, отмечается День защитника Украины. «Новое время» приводит 10 впечатляющих цифр об украинской армии.

1. В Вооруженных силах Украины служит около 250 тысяч военнослужащих.

2. В 2014 году, когда началась война на Донбассе, в украинских войсках служило почти 140 тысяч человек, за четыре года войны количество военнослужащих выросло более чем на 100 тысяч человек.

3. На данный момент в ВСУ служит больше 27 тысяч женщин. С 2008 года, когда женщин-военных было лишь 1800, их количество выросло в 15 раз.

4. В 2014—2018 годах контракт с ВСУ заключили 170 тысяч военнослужащих.

5. С 1 мая 2019 года минимальное денежное обеспечение военнослужащих-контрактников, находящихся непосредственно на линии боевого соприкосновения, составляет 27 300 гривен, находящихся в других районах ООС — 16 800 гривен.

6. По состоянию на 1 июля 2019 года статус участников боевых действий получили больше 369 тысяч человек, более 238 тысяч из них — военнослужащие ВСУ.

7. В мае 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что за время войны на Донбассе погибло 2973 украинских военных.

8. 26 марта 2014 года координатор движения Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук сообщил, что Россия, незаконно аннексировав Крым, захватила 51 корабль Вооруженных сил Украины.

В июле 2016 года Порошенко заявлял, что это около 70% корабельного состава.

9. Согласно проекту Госбюджета на 2020 год, который был внесен на рассмотрение Рады, расходы на оборону должны составить 245,8 млрд грн — на 33,8 млрд грн больше, чем, в 2019 году.

10. В июне 2019 года украинская армия заняла новые позиции под Донецком. Как сообщили военные, расстояние от украинских позиций до городской черты временно оккупированных Александровки и Донецка составляет от 100 до 250 метров.