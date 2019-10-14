закрыть
14 октября 2019, понедельник, 18:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Фотофакт: в Гродно в октябре зацвели каштаны, одуванчики и незабудки

  • 14.10.2019, 18:15
Фотофакт: в Гродно в октябре зацвели каштаны, одуванчики и незабудки
Фото: Артем Думчев

Позднее цветение растений связано с погодными условиями.

В Гродно в середине октября зацвели каштаны, одуванчики и незабудки. Позднее цветение растений обычно связано с погодными условиями. Что касается каштана, то здесь причиной могут быть болезни деревьев, перегрев почвы из-за асфальта, близко расположенные коммуникации или свет от фонарей ночью, передает tut.by.

Каштаны цветут на улицах Карла Маркса и Свердлова. А маргаритки и желтые одуванчики можно увидеть на клумбах города.

Фото: Артем Думчев
Фото: Артем Думчев

Середина октября радует гродненцев необычно теплой погодой. Так, в понедельник, 14 октября, столбик термометра показывал 20 градусов тепла. Хорошая погода сохранится и в ближайшие дни. Может быть, растения просто «перепутали» поры года. Но явление это недолговечное — до первых заморозков.


популярное за неделю

Мнение

«Покушение» на диктатора
«Покушение» на диктатора Валерий Карбалевич
Чалавек нараджаецца свабодным
Чалавек нараджаецца свабодным Сяргей Законнікаў
Cбить на всех уровнях
Cбить на всех уровнях Михаил Пастухов
Сирийский цугцванг Путина
Сирийский цугцванг Путина Александр Гольц