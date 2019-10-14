Фотофакт: в Гродно в октябре зацвели каштаны, одуванчики и незабудки 14.10.2019, 18:15

Фото: Артем Думчев

Позднее цветение растений связано с погодными условиями.

В Гродно в середине октября зацвели каштаны, одуванчики и незабудки. Позднее цветение растений обычно связано с погодными условиями. Что касается каштана, то здесь причиной могут быть болезни деревьев, перегрев почвы из-за асфальта, близко расположенные коммуникации или свет от фонарей ночью, передает tut.by.

Каштаны цветут на улицах Карла Маркса и Свердлова. А маргаритки и желтые одуванчики можно увидеть на клумбах города.

Фото: Артем Думчев

Фото: Артем Думчев

Середина октября радует гродненцев необычно теплой погодой. Так, в понедельник, 14 октября, столбик термометра показывал 20 градусов тепла. Хорошая погода сохранится и в ближайшие дни. Может быть, растения просто «перепутали» поры года. Но явление это недолговечное — до первых заморозков.