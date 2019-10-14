Глава МИД Украины: «Нормандский саммит» в ноябре - последний шанс «Минска» 1 14.10.2019, 18:18

Вадим Пристайко

По словам Вадима Пристайко, если он не сработает, Украине придется искать план Б.

Лидеры Украины, России, Франции и Германии могут провести саммит в Париже в середине ноября, если Киев и пророссийские сепаратисты на востоке Украины смогут поддерживать прекращение огня.

Как сообщает "Европейская правда", об этом 14 октября в интервью Reuters заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Говоря перед встречей с министрами иностранных дел ЕС в Люксембурге, Пристайко сказал, что саммит может последовать после семидневного прекращения огня и отвода легкого оружия.

"У нас есть некоторые даты ... мы стремимся к середине следующего месяца, где-то около середины ноября", - сказал он.

"Мы открыто сказали всем, что делаем, возможно, последнюю честную попытку идти минским путем", - заявил глава МИД.

"Если это не сработает, нам придется искать какой-то план Б", - добавил Пристайко, отказавшись говорить, что это может быть за план.

Ранее Пристайко сообщил, что советники лидеров Украины, Германии, Франции и России уже согласовали итоговый документ "нормандской встречи.