Денис Ивашин: «Гибридная война» России с Беларусью уже идет 1 14.10.2019, 18:32

Денис Ивашин

РФ предлагает финансовую поддержку режиму Лукашенко исключительно за интеграционные интенции.

Журналист, редактор белорусской службы «ИнформНапалм» Денис Ивашин во время выступления на сейме Движения Солидарности «Разам» заявил, что «гибридная война» России с Беларусью имеет несколько причин, передает «Радыё Рацыя».

- Российская Федерация, например, предлагает финансовую поддержку режиму Лукашенко исключительно за интеграционные интенции, то есть, если он согласится на инкорпорацию в «союзное государство», и только тогда он получит финансирование своей абсолютно неблагополучной экономической модели.

Журналист подчеркивает, что вокруг Беларуси россияне также собирают военные части.

- Прежде всего, это касается созданной Российской Федерации ударно-наступательной линии, которая начинается от Новочеркасска Ростовской области и тянется вплоть до Ельни Смоленской области. Что касается Беларуси, то нас конечно интересует часть, которая граничит с территорией Брянской и Смоленской областей, новосозданная 144-ая мотострелковая дивизия. Она уже полностью укомплектована. Там уже стоят наготове подразделения, причем достаточно многим подразделениям наделено наименование «ударные».

Журналист подчеркивает, что первые испытания «гибридной войны» России произошли во время войны в Чечне и в других подобных конфликтах, и «гибридная война» идет с Беларусью уже несколько месяцев.