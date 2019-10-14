Денис Ивашин: «Гибридная война» России с Беларусью уже идет

Денис Ивашин: «Гибридная война» России с Беларусью уже идет1
- 14.10.2019, 18:32
РФ предлагает финансовую поддержку режиму Лукашенко исключительно за интеграционные интенции.
Журналист, редактор белорусской службы «ИнформНапалм» Денис Ивашин во время выступления на сейме Движения Солидарности «Разам» заявил, что «гибридная война» России с Беларусью имеет несколько причин, передает «Радыё Рацыя».
- Российская Федерация, например, предлагает финансовую поддержку режиму Лукашенко исключительно за интеграционные интенции, то есть, если он согласится на инкорпорацию в «союзное государство», и только тогда он получит финансирование своей абсолютно неблагополучной экономической модели.
Журналист подчеркивает, что вокруг Беларуси россияне также собирают военные части.
- Прежде всего, это касается созданной Российской Федерации ударно-наступательной линии, которая начинается от Новочеркасска Ростовской области и тянется вплоть до Ельни Смоленской области. Что касается Беларуси, то нас конечно интересует часть, которая граничит с территорией Брянской и Смоленской областей, новосозданная 144-ая мотострелковая дивизия. Она уже полностью укомплектована. Там уже стоят наготове подразделения, причем достаточно многим подразделениям наделено наименование «ударные».
Журналист подчеркивает, что первые испытания «гибридной войны» России произошли во время войны в Чечне и в других подобных конфликтах, и «гибридная война» идет с Беларусью уже несколько месяцев.