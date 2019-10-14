Наталья Шоломицкая: Мы все-таки сборная Беларуси, а не бомжи и попрошайки какие-то 7 14.10.2019, 18:50

2,552

Наталья Шоломицкая

Главный тренер сборной Беларуси по плаванию написала заявление об уходе с должности.

Главный тренер сборной Беларуси по плаванию Наталья Шоломицкая, написавшая заявление об уходе с должности по собственному желанию, в беседе с корреспондентом "Прессболом" обозначила проблемы взаимодействия между РЦОПом по водным видам и национальной командой.

- Возьмем сезон 2019 года. В разгаре подготовка к чемпионату мира, где будет происходить отбор на Олимпиаду. При этом все мероприятия за пределами страны для сборной Беларуси по плаванию находятся на грани срыва из-за несвоевременного оформления документов, отчего финансирование осуществляется уже на самом флажке. А почему? Потому, что даже не в верхах, а на нашем уровне, на уровне РЦОПа все эти согласования и утверждения тянутся просто-таки неимоверно долго. Несчастную докладную записку в аналитический отдел Республиканского научно-практического центра и министерство спорта не могли сформировать в течение нескольких дней. Постоянные очереди перед кабинетом директора, бесконечные правки документа.

В итоге деньги на оплату сбора порой переводились в тот момент, когда мы уже прибывали на место. Представляете, принимающая сторона селила белорусов под наше честное слово, что деньги обязательно будут перечислены в кратчайший срок. Морально это невыносимо. Мы же не бомжи, не попрошайки какие-то, мы все-таки — национальная сборная Беларуси. Дошло до того, что парень, пришедший на должность начальника команды, не дотерпел даже до конца года и уволился.

Почему так? Ведь все национальные команды, долгое время работающие за границей, имеют долгосрочные планы, календари, где заранее прописывается нахождение коллектива в той или иной точке в тот или иной день. Билеты бронируются заранее, по льготной цене, а не покупаются втридорога в самый последний момент, резервируются места в гостиницах, исходя из соотношения цены-качества, заказываются тренировочные залы, вода в бассейне. И чтобы это все прошло вовремя, необходима четкая системная работа всего коллектива РЦОПа. Но в нашем случае ее заменили аврал и штурмовщина.