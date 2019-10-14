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Изм

5
  • Антон Орехъ
  • 14.10.2019, 19:11
  • 2,202
Изм
Антон Орехъ

В России строят очередной «изм».

Конечно, Сурков прав на тысячу миллионов процентов! Путинизм необходимо пристально изучать и разлагать на молекулы и корпускулы. Причем изучать именно в историческом контексте. Ведь Путин же хочет войти в историю, и даже уверен, что вошел в нее широким шагом сапога? И вот надо изучить, каким же образом мы всё время строим какие-то «измы».

То социализм, то коммунизм, то путинизм. Почему вместо нормальной страны и нормальной, простой человеческой жизни, мы сооружаем какую-то особую, ни на что не похожую модель общества и при этом уверены, что весь мир нам завидует? Как такое вышло, что через двадцать лет невероятно успешного правления основоположник путинизма, оказывается, до сих пор борется с 90-ми годами прошлого столетия?

Путинизм велик – но ельцинизм, получается, еще круче? Как так вышло, что при ежедневном вставании с колен и непрерывном движении вперед, мы очутились в за… ну, то есть сзади. Вместо будущего оказались где-то в прошлом и у меня полное впечатление, что мы сели на ту ветку, но не в том направлении.

Путинизм – это действительно «глобальный лайфхак». Это рецепт бесконечного правления при видимом соблюдении всех процедур и законов. Это метод, при котором великая — хотя бы просто по объему — страна становится равна одному человеку, со всеми его слабостями, комплексами, капризами и страхами. Когда недостатки единственного живого человека превращаются в недостатки одновременно еще ста сорока миллионов.

Путинизм – это навык. Как делать раз от раза только хуже, но чтобы люди тебе за это еще и спасибо сказали.

Путинизм – это еще и уроки дружбы. Как даже самое мимолетное знакомство с этим человеком может осчастливить вас и ваши семьи. Уникальный дар дружить и быть заботливым и щедрым другом – великое свойство основателя путинизма. Но закон сохранения энергии распространяется даже на него. А потому, если вам не повезло с дружбой с лидером, вам останется только шиш с маслом.

И, конечно, путинизм – это инкубатор. Для таких людей как Сурков, которых лотерея жизни вынесла на гребень волны и вершину Вертикали, и в страстном желании удержаться на этой вершине и гребне они готовы на что угодно, способны придумать любой термин, изучить любой лайфхак и потерять не только остатки совести, которой и так было не шибко много, но и остатки стыда.

Путинизм не обязательно изучать лично по Путину. Его можно успешно изучать и по Суркову, чтобы стать таким, как он. Осталось только узнать, как долго мы будем исследовать на себе это учение. Перейдет ли путинизм в развитой путинизм, и дойдет ли это всё до полного кретинизма. И главное, сколько тогда нам исполнится лет? За изучением лайфхаков время летит быстро!

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»


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