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Зеленский сравнил аннексию Крыма и войну на Донбассе с «шоковой терапией»

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  • 14.10.2019, 19:43
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Зеленский сравнил аннексию Крыма и войну на Донбассе с «шоковой терапией»
Владимир Зеленский: Сегодня действительно большой день
Фото: president.gov.ua

До аннексии Крыма и начала войны на Донбассе Украина жила «слишком беззаботно».

Аннексия Крыма и война на Донбассе стали для Украины "шоковой терапией". Об этом 14 октября на встрече с военнослужащими операции Объединенных сил заявил президент Украины Владимир Зеленский, видео его выступления разместил в Facebook Офис президента Украины.

"Аннексированный Крым и начало войны на Донбассе. Ленты ужасных новостей с количеством жертв, обстрелов, захваченных населенных пунктов. Это все была действительно "шоковая терапия". Как будто 2 тыс. вольт пропустили по телу нашей родной Украины", – сказал глава украинского государства.

Он отметил, что 14 октября для страны – "не просто очередной праздник и не обычный выходной в календаре".

"Сегодня действительно большой день – День защитника Украины, день отважных, бесстрашных и непобедимых воинов, мужчин и женщин со всех уголков нашей независимой Украины, настоящих национальных героев, которые ежедневно защищают нашу родину", – заявил Зеленский.

По словам президента, украинцы ранее "жили слишком беззаботно".

"Такие моменты действительно являются моментами истины, когда у целого народа есть только два пути. Первый – сдаться и навсегда исчезнуть с лица земли. Или родиться второй раз, вопреки всему, назло всем врагам, подняться на ноги, отряхнуть пыль, улыбнуться и сказать: "Нет, не дождетесь". Мы избрали именно этот путь... потому что мы – украинцы", – сказал Зеленский.

14 октября отмечают День защитника Украины. Праздник был установлен в 2014 году, с 2015-го этот день является нерабочим.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.


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