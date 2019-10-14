закрыть
14 октября 2019, понедельник, 20:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Ученые определили, когда человечество разделилось на бедных и богатых

2
  • 14.10.2019, 20:01
Ученые определили, когда человечество разделилось на бедных и богатых

Ученые из Университета Людвига Максимилиана изучили анализ ДНК более 100 останков древних людей.

Ученые из Университета Людвига Максимилиана в Мюнхене определили, когда общество начало расслаиваться на бедных и богатых. Это произошло более четырех тысяч лет назад, сообщается в недавно опубликованном в журнале Science (перевод - tut.by) исследовании.

К такому выводу ученые пришли после анализа ДНК более 100 останков древних людей, обнаруженных возле Аугсбурга в Германии. Эти останки принадлежали людям из центральноевропейских фермерских общин времен позднего неолита и бронзового века (3,3−4,8 тысяч лет назад).

Специалисты пришли к выводу, что мужчины в каждом из захоронений принадлежали к одному роду (до пяти поколений) и были кровными родственниками, а женщины — нет. Это может говорить о том, что в этой местности долгое время сохранялась система, при которой женщины переезжали к мужьям из других краев.

Кроме того, в могилах некоторых людей исследователи обнаружили разнообразные предметы, явно указывающие на их высокий статус — например, медные топоры и кинжалы и драгоценные украшения. Они передавались по наследству. В остальных могилах таких предметов не оказалось.

При этом в погребениях «богачей» нередко находили останки людей явно более низшего сословия. Это говорит о том, что их хоронили в одних и тех же склепах с семьями, которым они служили. Подобная сложная социальная структура напоминает таковую в древнем Риме, правда люди возле Аугсбурга жили примерно за 1500 лет до римлян.

«Это показывает, как далеко уходит в прошлое история социального неравенства в семейных структурах», — отметил Филипп Стокхаммер, профессор, археолог из Мюнхенского университета. «Вывод о том, что богатство унаследовано, а не достигнуто, вероятно, изменит наше понимание древней Европы», — добавила Алисия Вентреска Миллер из Мичиганского университета.


популярное за неделю

Мнение

«Покушение» на диктатора
«Покушение» на диктатора Валерий Карбалевич
Чалавек нараджаецца свабодным
Чалавек нараджаецца свабодным Сяргей Законнікаў
Cбить на всех уровнях
Cбить на всех уровнях Михаил Пастухов
Сирийский цугцванг Путина
Сирийский цугцванг Путина Александр Гольц