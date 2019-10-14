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В Беларуси выпустят в обращение новые банкноты

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  • 14.10.2019, 20:11
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В Беларуси выпустят в обращение новые банкноты

Обновление затронет банкноты в 20 и 50 рублей.

Нацбанк Беларуси подтвердил свои планы по выпуску в следующем году обновленных банкнот 20 и 50 рублей.

Об этом на международной нумизматической конференции "Белорусскому рублю — 25" говорил заместитель председателя правления Дмитрий Лапко.

По его словам, Национальный банк отслеживает тенденции "в области защиты денежных знаков, использования современных материалов, применяемых при их изготовлении", проводятся мероприятия по дальнейшему совершенствованию наличных денег, информирует БелТА.

В мае этого года в обращение были введены обновленные банкноты номиналом 5 и 10 рублей.


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