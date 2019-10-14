НАТО рассматривает БелАЭС как инструмент России в гибридной войне 1 14.10.2019, 20:16

БелАЭС несет угрозу как для самой Беларуси, так и для соседних стран, говорится в докладе.

Центр стратегических коммуникаций НАТО, который размещается в Риге, Латвии, 10 октября опубликовал исследование под названием «Ядерная энергия и текущее состояние безопасности в эру гибридных угроз», передает «Радыё Свабода».

В отчете рассматриваются три атомные электростанции, которые так или иначе функционируют при помощи российских компаний и подсчитывается возможна угроза от их деятельности - это АЭС Пакш в Венгрии, Ханхикиви в Финляндии (где также реактор поставлялся Росатомом) и Белорусская АЭС в Островце.

В выводах говорится, что БелАЭС несет угрозу как для самой Беларуси, так и для соседних стран. В основном несет угрозы из-за того, что Россия сможет увеличивать свое влияние в Беларуси и использовать страну в качестве «прокси-актера» в гибридной войне со странами Запада.

Поскольку вся АЭС обслуживается и защищается российским персоналом, в отчете предполагается, что это дает России стратегическое преимущество в регионе, которым страна может воспользоваться в условиях гибридной войны.

Следующие пункты дополняют приведенный в отчете вывод:

• Нужна повышенная международная осведомленность о деятельности Белорусской АЭС и наблюдение за ней такими организациями как МАГАТЭ. Также могут быть нужны частые визиты представителей НАТО. Необходимо приложить усилия для повышения открытости и сотрудничества между Беларусью, соседними странами, Евросоюзом и НАТО.

• Отлучение от сети BRELL (электросеть Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы) позволила бы странам Балтии синхронизироваться с большей (по размерам - прим.), более стабильной, идеологически и политически более подходящей им электросетью. Это бы смягчило риски, связанные с зависимостью как от российских АЭС, так и от услуг балансирования сети.

• Присутствие военных в регионе для охраны БелАЭС несет потенциальную угрозу. Литва в итоге станет менее защищенной, чем на сегодняшний момент. Этот аспект должен учитываться при планировании как бюджета защиты самой Литвы, так и НАТО вцелом.

• Ситуация с постройкой Островецкой АЭС, если ее рассматривать через призму гибридной угрозы, дает возможность наблюдать за тем, как действие в одном месте или стране может повлиять и ослабить совсем другую страну. Таким образом, необходимо проводить дополнительные исследования и обращать внимание на этот аспект.