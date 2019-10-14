Польша построит Центральный коммуникационный порт 14.10.2019, 20:29

Порт между Варшавой и Лодзью объединит воздушный, автомобильный и железнодорожный транспорт региона.

Правительство Великобритании готово вложить 100 миллионов фунтов стерлингов в финансирование строительства Центрального коммуникациооного порта между Варшавой и Лодзью, который объединит воздушный, автомобильный и железнодорожный транспорт региона, передает «Радио Польша».

Менее чем в 40 км от столицы планируется построть аэропорт «Солидарность» для обслуживания 45 миллионов пассажиров в год и современный железнодорожный узел.

В то же время ЕС предоставил Польше около 2 млн. евро для инвестиций в развитие железных дорог в Силезии. Планируется строительство 140 км новой железной дороги Варшава—ЦКП—Лодзь, на которой поезда будут двигаться со скоростью до 250 км/ч. Это позволит добраться из столицы в аэропорт ЦКП за 15, а из Лодзи — за 25 минут.