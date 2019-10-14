Грядет отставка министра-коммуниста Карпенко? 13 14.10.2019, 20:58

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Игорь Карпенко на совещании у главы государства по вопросам развития страны в цифровой сфере, 14 октября. Фото БЕЛТА

Лукашенко опять сорвался на министре образования.

Игорь Карпенко столкнулся с новым уровнем прессинга: теперь его критикует не только Александр Лукашенко, но и приближенные к нему бизнесмены, пишет «Солидарность».

Весь этот год бывший лидер белорусских коммунистов раз за разом попадает под огонь критики главы государства.

Сначала Карпенко несколько раз досталось за содержание школьных программ, которые, по мнению Лукашенко, с одной стороны перегружены, а с другой – не ориентированы на практику («Слушайте, полкурса — черви!»).

После был выговор за трагедию в Столбцах и критика за решение министра ввести в школах новые должности ответственных за безопасность («Не надо пожар тушить бензином»).

Затем последовал скандал в Гомеле, где на видео засняли нецензурно выражавшуюся учительницу. Лукашенко лично вмешался, возмутившись решением чиновников от образования уволить педагога.

И вот диктатор вновь высказал недовольство работой министра. Как следует из поста IT-бизнесмена Виктора Прокопени об участии в совещании 14 октября, «президент» подчеркнул, что в образовании бардак, и, если это не будет исправлено, то скоро у министерства образования будет новый министр».

Словам Прокопени можно верить, в том числе, потому, что это не первая угроза Лукашенко в отношении Карпенко. Еще в начале года глава государства говорил, что нужно «очень серьезно» заняться образованием и «если министр этого не понял, значит, он не министр».

Теперь ситуация для Карпенко еще более ухудшилась, поскольку из влиятельных людей его критикует не только Лукашенко, который порой может сорваться на ком угодно. Но еще, как минимум, IT-бизнесмены, к предложениям которых глава государства, как правило, прислушивается.

К тому же звучит не общая критика, у Прокопени есть конкретный план изменений в сфере образования.

Ожидается, что в скором времени во главе с Лукашенко состоится совещание о механизмах совершенствования в системе. Символично, что в этом тревожном ожидании при заходе на сайт министерства висит предупреждение: «Сервис временно остановлен. Проводятся технические работы».