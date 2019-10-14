Главный тренер сборной Беларуси по плаванию: На меня была написана анонимка 4 14.10.2019, 21:15

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Наталья Шоломицкая

Наталья Шоломицкая рассказала, почему написала заявление об уходе с поста главного тренера.

Главный тренер сборной Беларуси по плаванию Наталья Шоломицкая, написавшая заявление об уходе с должности по собственному желанию, в беседе с корреспондентом "Прессбола" рассказал о написанной на нее анонимке.

- Допустим, я плохой специалист. Но вы в РЦОПе для других людей создайте комфортные условия для работы. Чтобы они не увольнялись массово, чтобы не бежали без оглядки. За девять месяцев до Олимпиады ощутимо сдали синхронное плавание, прыжки в воду, погрязло в скандалах и разборках водное поло. Теперь нужно плавание умножить на ноль? Дошло до того, что в ход пошли анонимки.

- Вы это серьезно?

- Мне уж точно не до шуток. На меня была написана анонимка. По срокам — специально до аттестации команды. Министерство ее теперь проверяет. Я этот неподписанный опус не читала, но знакомые с его содержанием рассказали, что главный тренер обвиняется в серых схемах при организации учебно-тренировочных сборов, возит с собой крупные суммы наличных денег, получает с этого свой процент, на соревнованиях в Бресте живет в шикарном номере.

- Хм, я по работе в Бресте бывал неоднократно. Разве в гостиничном фонде областного олимпийского центра есть шикарные номера?

- Двухкомнатный номер, где в одной комнате я жила одна, а вторая использовалась для рабочих встреч с тренерами, спортсменами наподобие штаба. Может, мне нужно было жить на выезде в трехкомнатном номере со спортсменками?