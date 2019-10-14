Астрономы обнаружили удивительную экзопланету 14.10.2019, 21:20

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Фото из открытых источников

Она поглощает 94% видимого света.

Используя космический телескоп Хаббла, астрономы обнаружили самую необычную экзопланету, которая поглощает 94% видимого света, испускаемого ее звездой-хозяином, что делает его похожим на черный, как смоль цвет, согласно исследованиям, опубликованным в Astrophysical Journal Letters, передает planet-today.ru.

Этот необычный мир, официально известный как WASP-12b, является “горячим Юпитером” – гигантской газовой планетой, которая вращается очень близко к своему Солнцу и которая нагревается до экстремальных температур, – пояснили в НАСА. В этом случае его дневная сторона достигает температуры до 2500 градусов по Цельсию.

Причина, по которой WASP-12b может достигать таких экстремальных температур, ученые объяснили, потому что он находится всего в двух миллионах миль от своей звезды-хозяина, что означает, что он может завершить путешествие вокруг своего Солнца за 1,1 земных дня. Условия на экзопланете настолько жаркие, что отражающие облака не могут образоваться, а это означает, что входящий свет проникает глубоко в атмосферу планеты.

То, что входящий свет поглощается атомами водорода и преобразуется в тепловую энергию и это устойчивое преобразование света в тепло заставляет планету казаться черной как смоль для наблюдателей, заявили в НАСА. Для человеческого глаза экзопланета кажется такой же черной, как свежий асфальт.

“Мы не ожидали найти такую темную экзопланету. Большинство горячих Юпитеров отражают около 40 процентов звездного света", - сказал ведущий исследователь Тейлор Белл из Университета Макгилла и Института исследований экзопланет в Монреале. Он добавил, что открытие “еще больше демонстрирует огромное разнообразие среди странной популяции горячих Юпитеров”, некоторые из которых могут быть на тысячи градусов холоднее, чем WASP-12b.

Первоначально обнаруженный в 2008-м, Оса-12б представляет собой яйцеобразную экзопланету, которая примерно в 2 раза больше Юпитера. Однако, несмотря на то, что ученые знали о существовании планеты в течение почти десятилетия, они не знали, насколько темной была WASP-12b до наблюдения ее с помощью космического телескопа Хаббла, получившего изображение спектрографа в октябре прошлого года. Эти наблюдения показали, что она имеет коэффициент отражения (или альбедо) не более 0,064 – гораздо ниже, чем у Земли (0,37) или Луны (0,12).