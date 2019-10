Чепига на берегу Сенежа и безликий генерал ГРУ 6 14.10.2019, 21:37

Журналисты выяснили новые детали биографии Чепиги-Боширова.

Радио Свобода и расследовательская группа Bellingcat нашли в открытых источниках новые фотографии российского разведчика Анатолия Чепиги, который, по мнению властей Великобритании, под именем "Руслан Боширов" пытался отравить в Солсбери веществом "Новичок" Сергея и Юлию Скрипаль, а также стал причиной смерти жительницы британского города Эймсбери Дон Стерджесс. Эти снимки подтверждают связь с российской военной разведкой и самого Чепиги, и генерал-майора Андрея Аверьянова, командира войсковой части 29155, о котором неделю назад писало издание The New York Times.

Найденные нами снимки Чепиги были сделаны за полгода до отравления Скрипалей на свадьбе дочери Аверьянова, в отеле, который находится на берегу Сенежского озера – в 15 минутах езды от базы "Сенеж" российских "Сил специальных операций". Чепига не был случайным гостем на этой свадьбе: один из детей будущего "Руслана Боширова" участвовал в свадебной церемонии. Министерство обороны предпочитает не афишировать личность Аверьянова: на стенде на праздновании 100-летия Ташкентского высшего общевойскового командного училища, которое он окончил, вместо фотографии – пустой черный силуэт, вместо фамилии – её первые и последние буквы, и даже вместо года выпуска – вопросительные знаки. Тем не менее, Радио Свобода и Bellingcat в результате совместного расследования выяснили некоторые детали его биографии, подтверждающие связь Аверьянова с ГРУ.

Солсбери, Великобритания, 8 марта 2018 года, полиция на месте, где были найдены после отравления "Новичком" Сергей и Юлия Скрипаль

Несекретная секретная часть и ее командир

О войсковой части 29155, которая в публикации The New York Times названа "секретным подразделением ГРУ для совершения диверсионных операций в Европе", Радио Свобода писало еще в июле 2018 года. Тогда мы обратили внимание на тот факт, что в марте 2012-го приказом бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова военнослужащие одного из структурных подразделений этой части были поощрены ежемесячной надбавкой к зарплате "за особые достижения в службе". Наряду с ними поощрение коснулось еще двух частей: командования "Сил специальных операций" в подмосковном Сенеже (в/ч 99450) и "хакерской" части ГРУ 74455, сотрудники которой были признаны американскими властями виновными во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. По неофициальным данным, часть 29155 является 161-м центром подготовки специалистов ГРУ, то есть по сути тренировочной базой – однако после событий 2013–2014 года в Украине и в преддверии аннексии Крыма, как полагает Радио Свобода, цели и задачи, к которым готовили сотрудников ГРУ в подразделениях части 29155, могли стать гораздо более специфическими.

Ранее о связи этой части с операциями ГРУ в Европе свидетельствовал лишь тот факт, что в одном из ее подразделений в Сходне регулярно бывал предполагаемый руководитель операции в Солсбери, Денис Сергеев. Теперь у нас есть еще одно доказательство этой связи.

Главным героем публикации The New York Times, в которой часть 29155 "засветилась" во второй раз, стал ее командир Андрей Аверьянов, якобы награжденный в январе 2015 года званием Героя России.

"Генерал-майор Андрей В. Аверьянов - командир подразделения" pic.twitter.com/pqVdY6IsY6 — zabugina (@zabugina) 9 października 2019

Как следует из российского реестра юридических лиц, Аверьянов возглавил эту часть двумя годами ранее, в апреле 2013 года. В публикации американского издания приводится фрагмент фотографии Аверьянова, якобы сделанной на свадьбе его дочери в 2017 году. В статье также утверждается, что гостем на свадьбе дочери Аверьянова был Анатолий Чепига – российский разведчик, которого власти Великобритании наряду с Александром Мишкиным считают одним из исполнителей отравления Скрипалей. Настоящие личности Чепиги и Мишкина, которые действовали в Великобритании под вымышленными именами Руслана Боширова и Александра Петрова, удалось раскрыть благодаря расследованиям Bellingcat, российского издания The Insider и Радио Свобода. Российские власти, а также сами "Петров" и "Боширов" утверждают, что были в Солсбери в качестве обычных туристов, а в России занимаются продажей спортивного питания.

В статье The New York Times говорится, что это издание располагает фотографией со свадьбы дочери Андрея Аверьянова, на которой он изображен вместе с Анатолием Чепигой, однако сам снимок опубликован не был. Тем не менее, Радио Свобода после почти недельных поисков нашло видеозаписи и фотографии этой свадьбы, а также подтвердило тот факт, что Аверьянов – чье имя не числится ни в одном официальном списке Героев России – действительно, как и Чепига, является обладателем этой награды.

Свадьба напротив базы "Сил специальных операций"

Несмотря на то, что несколько российских изданий и независимых экспертов утверждали, что ничего секретного в личности Андрея Аверьянова нет, информацию о нем пришлось собирать буквально по крупицам. С помощью имеющейся в открытом доступе в интернете базы ГИБДД нам удалось установить, что Андрей Аверьянов, год рождения которого соответствовал информации The New York Times о его выпуске в 1988 году из Ташкентского высшего общевойскового командного училища, в конце 90-х годов жил в селе Рамено недалеко от Сызрани. Это позволило Радио Свобода и Bellingcat идентифицировать профили в социальных сетях нескольких его родственников из Самарской области, а в одном из этих профилей найти еще один снимок Аверьянова, сделанный в 2012 году в компании двух его братьев.

Андрей Аверьянов в 2012 году, фрагмент фотографии

Подтвердив таким образом, что речь идет именно об Аверьянове из публикации The New York Times, мы через несколько дней нашли аккаунт его дочери, а в аккаунтах ее друзей – фотографии с той самой свадьбы, состоявшейся в конце июля 2017 года. Оказалось, что Анатолий Чепига присутствовал на ней со всей своей семьей – женой и двумя детьми, один из которых был удостоен чести участвовать в свадебной церемонии. Это удалось выяснить благодаря снимкам и видеозаписям, которые опубликованы одним из работавших на свадьбе профессиональных фотографов (он разместил фотографии со свадьбы на сайте свадебных фотографов mywed.com) и на сайте российского свадебного агентства Zvonova Wedding, которое организовывало торжество. Сам Андрей Аверьянов, командир части 29155, также присутствует на многочисленных фотографиях и видео со свадьбы. Интересно, что организована она была в бутик-отеле "Сенешаль", расположенном на берегу Сенежского озера, на противоположном берегу от базы "Сенеж" российских "Сил специальных операций". До места, где в 2013 году расположилась основная часть по подготовке так называемых "зеленых человечков", от этого отеля 15 минут езды на машине или несколько минут на катере.

Андрей Аверьянов ведет свою дочь под венец на свадьбе, гостем которой был Анатолий Чепига с семьей

Анатолий Чепига на свадьбе дочери Андрея Аверьянова

Анатолий Чепига на свадьбе дочери Андрея Аверьянова

Анатолий Чепига на свадьбе дочери Андрея Аверьянова

Как следует из фотографии схемы рассадки гостей, опубликованной работавшим на свадьбе фотографом, еще за полгода до отравления Скрипалей Анатолий Чепига уже пытался скрыть свою личность: на стенде он обозначен как "Алексей Чепига", хотя все остальные члены его семьи присутствуют там под своими настоящими именами. На стенде есть также вымышленные имя и фамилия другого "солсберийского отравителя", Александра Петрова, однако найти его на снимках нам не удалось.

О том, что Анатолий Чепига был не простым гостем на свадьбе дочери Андрея Аверьянова, говорит и тот факт, что один из детей самого Чепиги был удостоен чести участвовать в свадебной церемонии (снимки, подтверждающие это, есть в распоряжении Радио Свобода).

Расследовательской группе Bellingcat удалось также найти еще одно подтверждение того факта, что командир войсковой части 29155 Андрей Аверьянов связан с ГРУ и "Силами специальных операций". В приложении GetContact, которое показывает, как тот или иной человек записан в телефонных книгах других абонентов, мобильный номер Аверьянова записан как "Сенеж", "Андрей Аверьянов" и "Андрей Крым".

Радио Свобода, в свою очередь, удалось подтвердить наличие у Аверьянова звания Героя России, которое, по нашей версии, он мог получить именно за участие в операции по аннексии Крыма, а также трех орденов Мужества. В следующей главе этого расследования мы расскажем подробнее о личности и прошлом Андрея Аверьянова, а также покажем наглядное доказательство того, что российское военное ведомство предпочитает скрывать фотографии и имя седовласого командира войсковой части 29155.

Три войны Андрея Аверьянова

Андрей Владимирович Аверьянов оставил не слишком заметный цифровой след, более того, есть признаки, что он был до некоторой степени сознательно сокращен. Жена (по данным Bellingcat – возможно, уже бывшая) и дочь Аверьянова пользуются аккаунтами "ВКонтакте" с другими, причем разными фамилиями, при этом название аккаунта дочери в инстаграме созвучно именно отцовской фамилии, вероятно, в жизни она пользуется именно ею. Генерал-майора можно обнаружить на единственной фотографии в различных соцсетях его многочисленных родственников (мы показывали ее фрагмент выше); возможно, он также оказался на одном из снимков, опубликованных женой, без всякой подписи.

Радио Свобода изучило несколько десятков аккаунтов однокурсников Аверьянова по ТВОКУ, в том числе страницы людей, которых он разыскивал на гостевых книгах, то есть знал лично – разведчик не попал ни на один снимок встреч выпускников, он не отмечен и не назван по имени ни на одной из большого количества фотографий времен обучения. При этом связи с альма матер Аверьянов не терял как минимум до 2011 года, изредка оставляя записи на имеющих отношение к училищу гостевых книгах, в том числе на сайте выпускников ТВОКУ tvoku.ru. Сейчас ветки форума с упоминанием Аверьянова недоступны на сайте выпускников, но некоторые из них сохранились на "зеркальных" гостевых книгах. Хотя Аверьянов даже пользовался электронным адресом в доменной зоне tvoku.ru, его фамилия нигде не встречается на этом сайте в его нынешнем состоянии.

И все-таки на одной из встреч выпускников ТВОКУ Андрей Владимирович Аверьянов присутствовал как минимум виртуально. 23 июля 2018 года в театре Советской армии и на Суворовской площади в Москве прошли торжества, посвященные 100-летию училища. Радио Свобода изучило многочисленные фото- и видеозаписи, сделанные на этом празднике, и в одном из роликов обнаружило размещенный в театральном холле стенд, озаглавленный "Выпускники училища – участники войн и военных конфликтов, погибшие и умершие при выполнении служебно-боевых задач". На стенде есть табличка без фотографии, рассказывающая о выпускнике ТВОКУ по имени "А-в А.В.", Герое России и кавалере трех орденов Мужества. Радио Свобода предполагает, что речь идет именно об Аверьянове, а упоминание его на стенде "погибших и умерших" – ошибка или сознательная дезинформация. В пользу версии об ошибке говорит тот факт, что на стенде есть фотографии и других военных, живых и здравствующих по сей день, например полковника Сергея Воронина (третий справа от "безликого" Аверьянова).

"Аватар" Андрея Аверьянова на стенде с портретами выпускников ТВОКУ

Обнаружить генерала на сделанных на празднике фото и видео Радио Свобода не удалось, но он до сих пор официально значится командиром в/ч 291555 и поэтому, скорее всего, жив.

Фрагмент видеозаписи, сделанной в холле театра Советской Армии в Москве во время празднования 100-летия ТВОКУ 21 июля 2018 года:

Сохранившиеся сообщения Аверьянова на связанных с ТВОКУ форумах в интернете позволяют восстановить некоторые детали его биографии. Например, из текста о погибшем выпускнике училища Батыре Гараеве (изначально был опубликован на tvoku.ru) можно узнать, что Аверьянов родился в Ашхабаде, жил в 1-м военном городке и учился в русской школе.

Аверьянов сделал две записи о болезни и гибели генерал-майора Хасанша Баксанова: "Очень тесно переплетены судьбы наши! И его знают и уважают и любят многие наши выпускники кто служил в Афгане и Таджикистане!" – писал Аверьянов. Баксанов, как следует из петиции с призывом присудить ему звание Героя России, был командиром разведывательного взвода во время войны в Афганистане. Аверьянов рассказал на одной из гостевых книг, что на Афганской войне Баксанов "вызвал огонь на себя, после чего некоторые осколки остались в голове даже до смерти". Интересно, что Баксанов был консультантом на фильме Владимира Бортко "Афганский излом".

Афиша фильма "Афганский излом"

Вот как вспоминала его одна из участниц съемочной группы: "В последних кадрах – висящие над пустынной равниной осветительные мины. Стрельбой из миномета командует капитан Хасанш Баксанов, подвижный, небольшого роста, энергичный, весело улыбающийся. В Афганистане он убил своими руками шестьдесят человек. Заключительная мина повисает точно над съемочной группой. Группа разбегается кто куда, Хасанш по рации обещает артиллериста "урыть". Съемки происходили в Таджикистане, и когда в феврале 1990 года в Душанбе начались массовые беспорядки, Баксанов руководил эвакуацией съемочной группы, а также сборной СССР по велоспорту, два года спустя он же во время разгоревшейся в Таджикистане гражданской войны организовал эвакуацию из столицы американского посольства. Участие Аверьянова в судьбе Баксанова намекает на то, что они были знакомы и служили вместе, вероятнее всего – в Афганистане, где, по данным источников Bellingcat, Аверьянов получил одну из своих боевых наград.

Еще одна запись Аверьянова – и снова о памяти другого офицера – дает основания для вывода, что он служил и на Балканах. Аверьянов поучаствовал в составлении биографической справки на украинского подполковника Виктора Сливного, погибшего 11 августа 1993 года на территории Югославии в анклаве Гаражде (Босния). Судя по тексту, Аверьянов мог знать об обстоятельствах гибели Сливного и, скорее всего, проходил службу в составе миротворческого контингента на Балканах, по итогам которой мог получить еще один из трех, предположительно, имеющихся у него орденов Мужества. Третий орден Аверьянов мог получить за службу в Чечне.

Тесные связи Аверьянова с Балканами подтверждаются благодаря его хобби: оружию, в первую очередь холодному. В еще одной исторической справке, на командира времен Гражданской войны в СССР Геннадия Марковича (серба по происхождению), Аверьянов представлен как "специалист в области огнестрельного и холодного оружия Европейского региона XVIII–XX веков". Радио Свобода обнаружило, что российский разведчик перевел две книги (первая, вторая) военного историка Бранко Богдановича о холодном оружии балканских стран и Османской империи. Кстати, интерес Аверьянова к оружию не остался чисто теоретическим: он коллекционирует его и даже оформил патент на нож собственного изобретения, рукоять которого украшена гвоздикой, одним из символов ГРУ. Это – еще одно подтверждение связи генерал-майора с этим разведывательным управлением.

Нож с рукояткой в виде эмблемы ГРУ, запатентованный Андреем Аверьяновым

В статье The New York Times утверждается, что генерал Аверьянов живет в скромном доме советской постройки. Действительно, один из адресов разведчика, которые удалось обнаружить в имеющихся в интернете базах данных, – московская квартира в доме по адресу: улица Народного ополчения, 52, корпус 2. Это пятиэтажное здание с видом на железнодорожные пути, предположительно, общежитие ГРУ. Но вряд ли именно здесь Аверьянов хранит свою коллекцию оружия, у него есть и другой московский адрес, в Южном Тушине, в районе парка Братцево. Этот дом в окруженном парками уютном микрорайоне на престижном западе Москвы – панельная многоэтажка, не "элитная недвижимость", но и не старая хрущевка.

Не подтверждается и информация The New York Times о том, что Аверьянов передвигается на старых "Жигулях" 5-й модели. В начале 1990-х разведчик владел 31-й "Волгой" с самарскими номерами (именно это обстоятельство, как было сказано выше, позволило найти социальные сети его самарских родственников), но последние его две машины, как установила расследовательская группа Bellingcat, – 190-сильный Land Rover Discovery 2012 года выпуска и 290-сильный Range Rover Sport 2015 года, обе темно-коричневого цвета и с одним и тем же госномером. На эти автомобили Аверьянов получил десятки штрафов за превышение скорости.

Выводы

Расследование Радио Свобода и Bellingcat подтверждает данные The New York Times о знакомстве Анатолия Чепиги и командира части 29155 Андрея Аверьянова и является еще одним доказательством, что Чепига – не "бизнесмен, занимающийся спортивным питанием", а тесно связанный с ГРУ человек. Более того, фото и видео со свадьбы дочери Аверьянова намекают на то, что Чепига и Аверьянов дружат семьями, возможно, их тесное знакомство началось еще на одной из чеченских войн, где, предположительно, служили оба. Если верить данным источника The New York Times, Аверьянов получил звание Героя России в январе 2015 года, всего лишь через месяц после Чепиги, вероятно, за участие в крымских событиях, где они с Чепигой также могли работать вместе.

Мы не можем однозначно согласиться с выводом The New York Times о том, что именно воинская часть 29155 является "центром планирования и организации операций ГРУ за границей", таких как отравление Сергея Скрипаля. Не исключено, что в/ч 29155, в частности база в районе Сходни, используется для тренировки бойцов ГРУ, в том числе для покушений и других операций в Европе, поскольку на этой базе часто бывал Денис Сергеев, еще один участник операции по отравлению Скрипалей. В то же время, назначенный командиром в/ч 29155 в 2013 году Андрей Аверьянов, судя по всему, имеет отношение к командованию "Сил специальных операций" в Сенеже (в/ч 99450) – "зеленым человечкам".

Аверьянов, его друг Анатолий Чепига, а также, возможно, присутствовавший на свадьбе Петров-Мишкин и другие бойцы ГРУ могут составлять вневедомственную группу, специально подобранную из хорошо проявивших себя в других военных конфликтах и знакомых между собой разведчиков и подчиняющихся напрямую руководству Министерства обороны.

Мы предполагаем, что акцент должен быть сделан не на конкретном подразделении, входящем в структуру ГРУ, а на отдельных людях, в том числе коллекционере оружия, балканофиле, участнике четырех военных конфликтов, кавалере трех орденов Мужества, герое России генерал-майоре Андрее Аверьянове. По данным Bellingcat и издания The Insider, в последние годы Аверьянов регулярно посещал Европу, особенно часто – Вену. Возможно, он лично участвовал в подготовке и осуществлении европейских операций ГРУ, в том числе пока неизвестных.

P.S.

Радио Свобода направило в пресс-службу Министерства обороны России вопросы об Андрее Аверьянове и войсковой части 29155. Мы просили подтвердить, он ли изображен на фотографии в статье The New York Times, подтвердить или опровергнуть информацию о присвоении Аверьянову звания Героя России, уточнить задачи, возложенные на часть 29155, а также сообщить, является ли Анатолий Чепига служащим этой части. На момент публикации этого материала мы не получили ответов из ведомства, однако после того, как мы отправили этот запрос, фотографии и видео свадьбы дочери Аверьянова из инстаграма, которые позволили нам найти новые снимки Анатолия Чепиги, были удалены.