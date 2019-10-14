В Минске покажут точную копию акта Люблинской унии 14.10.2019, 21:41

Ян Матейко, "Люблинская уния"

Экспозиция «Вольные с вольными, равные с равными» начнет работать 24 октября.

С 24 октября в Национальном историческом музее Беларуси начнет работать временная экспозиция «Вольные с вольными, равные с равными», организованная Польским Институтом в Минске.

Как сообщили в музее, выставка посвящена 450-летию подписания в 1569 году Люблинской унии между Королевством Польским и Великим Княжеством Литовским, что положило начало Речи Посполитой.

Выставка будет работать по 13 ноября. На ней можно будет увидеть историческую реконструкцию акта Люблинской унии из собрания Музея истории Польши. А изображение одноименной картины Яна Матейко 1869 года будто при помощи дополненной реальности позволяет понять исторические реалии и обстоятельства подписания документа.

Оригинал акта Люблинской унии находится в Главном архиве древних документов в Варшаве, однако он не доступен широкой общественности. Это обусловлено хрупкостью артефакта, специфическими требованиями к условиям его экспонирования. Поэтому была создана его точная историческая реконструкции, которая повторяет материалы и технологию изготовления оригинала. Работа над созданием реставрационной копии документа заняла около двух лет.