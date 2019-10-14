В Польше подвели окончательные итоги выборов 14.10.2019, 21:50

В Сейме Польши большинство мест обеспечено «Праву и справедливости».

Государственная избирательная комиссия Польши огласила результаты парламентских выборов, прошедших 13 октября, по данным на 18.00 варшавского времени. «Право и справедливость» набрала 43,59% голосов, «Гражданская коалиция» 27,40%, Союз левых демократов 12,56%, Польская крестьянская партия 8,55%, «Конфедерация» 6,81%, передает «Радио Польша».

В Сейме большинство обеспечено «Праву и справедливости».

Что касается результатов выборов в Сенат, то оппозиционные партии получат, по предварительным данным, 51 место, что даст им незначительный перевес в палате из 100 членов.

Кандидаты «Права и справедливости» могут в совокупности рассчитывать на 49 мест в Сенате.

Кандидаты «Гражданской коалиции» получили 42 места, кандидаты Польской крестьянской партии — три места, а «левые» — два. Три места завоевали независимые кандидаты, но связанные с оппозиционными силами.

Судьба еще одного места выяснится в результате окончательного подсчета голосов.

Сенат обладает законодательной инициативой, он также может отклонять акты, принятые Сеймом. Сейм отклоняет поправки Сената абсолютным большинством.