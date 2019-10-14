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Витебский десантник выстрелил сослуживцу в глаз

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  • 14.10.2019, 22:01
  • 1,526
Витебский десантник выстрелил сослуживцу в глаз
Иллюстрационное фото

В Минобороны подтвердили информацию блогера NEXTA.

В Витебске 8 октября солдат-десантник в темноте выстрелил холостым патроном — и попал сослуживцу в глаз, рассказала «Радыё Свабода» представитель Министерства обороны Наталья Гаврусик.

Происшествие случилось, когда в витебской 103-й отдельной воздушно-десантной бригаде проходили тактико-специальные учения на полигоне.

Солдата, который получил травму глаза, госпитализировали. Врачи прогнозируют, что его зрение восстановится, говорят в Минобороны.

Другие подробности не сообщаются.


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