Витебский десантник выстрелил сослуживцу в глаз 3 14.10.2019, 22:01

1,526

Иллюстрационное фото

В Минобороны подтвердили информацию блогера NEXTA.

В Витебске 8 октября солдат-десантник в темноте выстрелил холостым патроном — и попал сослуживцу в глаз, рассказала «Радыё Свабода» представитель Министерства обороны Наталья Гаврусик.

Происшествие случилось, когда в витебской 103-й отдельной воздушно-десантной бригаде проходили тактико-специальные учения на полигоне.

Солдата, который получил травму глаза, госпитализировали. Врачи прогнозируют, что его зрение восстановится, говорят в Минобороны.

Другие подробности не сообщаются.