Опрос: Большинство жителей ОРДЛО хотят быть в составе Украины 3 14.10.2019, 22:35

1,232

Опрос проводил Центр восточноевропейских и международных исследований.

Об этом свидетельствуют данные опросов, проведенных директором Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) в Берлине Гвендоленом Зассе для The conversation, передает «Новое время».

Согласно этим опросам, около 65% респондентов из подконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей хотели бы, чтобы оккупированные районы были реинтегрированы в Донецкую и Луганскую области без какого-либо специального статуса.

«В Центре восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) я провел два опроса в двух частях Донбасса в декабре 2016 и марте 2019 года. Оба раза было проведено 1200 личных интервью на контролируемом правительством Донбассе, в Донецкой и Луганской областях. Мы также провели 1200 телефонных интервью в районах Донбасса, контролируемых сепаратистами, которых поддерживает Россия», — пишет Зассе.

Интервью с глазу на глаз базировалось на выборке квот в соответствии с возрастом, полом и уровнем образования на основе последних имеющихся официальных статистических данных в Украине. При отсутствии эквивалентной информации, те же квоты применялись на территориях Донбасса, контролируемых сепаратистами.

Из соображений безопасности опрос на оккупированной части Донбасса проводился по телефону. Поскольку результаты не охватывают одних и тех же людей, применяются статистические тесты для контроля за разницей между двумя выборками, отметил Зассе.