Минфин США ввел санкции против Турции 1 15.10.2019, 7:33

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На первом этапе санкции носят персональный характер.

Министерство финансов США ввело санкции против министра обороны Турции Хулуси Акара, министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, а также министра энергетики Фатиха Донмеза. Их счета и недвижимость в США заморожены. Американским гражданам и фирмам запрещено проводить финансовые расчеты, сообщает «Голос Америки».

Внесение высокопоставленных членов турецкого правительства в черный список связано с проведением Анкарой военной операции на территории Сирии.

Президент США Дональд Трамп в понедельник пригрозил Турции «крупными санкциями» в ответ на военную операцию против курдских сил на севере Сирии, но при этом вновь выступил в защиту своего решения вывести из этого района американские войска.

«Неужели люди думают, что нам следует воевать с Турцией, членом НАТО? – написал Трамп в «Твиттере». – Нескончаемые войны закончатся! Те самые люди, которые втянули нас в ближневосточный беспорядок, теперь больше всех хотят, чтобы мы там остались».

....Kurds may be releasing some to get us involved. Easily recaptured by Turkey or European Nations from where many came, but they should move quickly. Big sanctions on Turkey coming! Do people really think we should go to war with NATO Member Turkey? Never ending wars will end! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 октября 2019 г. The same people who got us into the Middle East mess are the people who most want to stay there! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 октября 2019 г.

Трамп также высказал предположение, что курдские силы на северо-востоке Сирии могут нарочно отпускать пленных боевиков «Исламского государства», чтобы заманить американские войска обратно в регион.

В воскресенье президент сообщил, что работает с лидерами Конгресса, в том числе с демократами, над введением экономических санкций в отношении Анкары.

Тем временем сирийские войска после заключения договоренности с курдскими силами в понедельник вошли в город Таль-Тамр близ границы с Турцией.

Как сообщает сирийское государственное информагентство САНА, этот шаг направлен на «противодействие турецкой агрессии» и был радостно встречен местным населением.

В заявлении курдов говорится: «В целях предотвращения и блокировки этой атаки была достигнута договоренность с сирийским правительством, чей долг – защищать границы и сирийский суверенитет. В соответствии с договоренностью, сирийская армия войдет в регион и разместится вдоль всей сирийско-турецкой границы».

Трамп, продолжающий вывод оставшихся войск с севера Сирии, в воскресенье заявил: «Очень умно в кои-то веки не вовлекаться в эти интенсивные бои вдоль турецкой границы».

«Курды и Турция воюют много лет, – написал он в «Твиттере». – Турция считает РПК (Рабочую партию Курдистана) самыми ужасными террористами. Может, кто-то захочет поучаствовать и сражаться на стороне одних или других. Пусть!»

Тем временем Всемирная организация здравоохранения в понедельник выразила «серьезную обеспокоенность по поводу гуманитарной ситуации на северо-востоке Сирии».

По данным организации, из-за военной операции уже покинули свои дома около 200 000 человек. Кроме того, в связи с вынужденным перемещением и закрытием медицинских учреждений в регионе осталось мало медработников.