Протестующие в Эквадоре добились уступок от Ленина 15.10.2019, 8:08

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Президент страны отменил свой указ о бензине.

Президент Эквадора Ленин Морено отозвал указ об отмене субсидий на бензин, который привел к массовым протестам в стране, сообщает nv.ua.

«Согласно договоренности, указ 883 был отменен, поэтому мы приступаем к разработке нового, обеспечивающего политику субсидирования для тех, кто в них нуждается. Никто не проигрывает, когда мир торжествует!», — написал Морено, опубликовав копию документа в своем Twitter.

Conforme a lo acordado, se ha derogado el decreto 883, con lo que procedemos a elaborar uno nuevo que asegure una política de subsidios para quienes los necesitan. ¡Nadie pierde cuando triunfa la paz! #EcuadorPaísDePaz pic.twitter.com/937OLhI7CC — Lenín Moreno (@Lenin) 15 октября 2019 г.

Напомним, на улицах столицы Эквадора происходят массовые протесты против президента страны Ленина Морено, они уже переросли в столкновения с полицией. Есть погибшие.

Протесты, которые начались с недовольства общин индейцев отменой цен на горючее, мерами жесткой экономии, превратились в масштабные акции протеста с требованием отставки президента страны Ленина Морено, к которым присоединились студенты.