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Ученые опровергли популярный миф о зарождении человеческой цивилизации

  • 15.10.2019, 8:13
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Ученые опровергли популярный миф о зарождении человеческой цивилизации

Исследователи использовали эволюционную теорию игр.

Ученые Института Санта-Фе в США и Национального университета Кенпук в Южной Корее подвергли сомнению теорию о том, что появившееся 11 тысяч лет назад земледелие стало причиной развития человеческой цивилизации. Согласно исследователям, сельское хозяйство требовало больше труда и времени, чем охота и собирательство, поэтому оно вряд ли улучшило бы условия жизни первых фермеров. Об этом сообщается в пресс-релизе на phys.org.

Согласно одной из версий, сельское хозяйство могло быть навязано правящей элитой в качестве стратегии для сбора налогов, дани или ренты. Однако земледелие возникло за тысячи лет до появления правительств или иных политических элит, способных навязать охотникам и собирателям новый образ жизни.

Исследователи использовали эволюционную теорию игр, а также проанализировали археологические данные об обществах эпохи неолита, чтобы предложить новое объяснение развитию и распространению сельского хозяйства. По новой версии, одним из условий перехода к земледелию стало признание прав на частную собственность, что также облегчило контроль за конфликтами между членами первобытного общества. Частная собственность была редкой, однако существовала у некоторых групп охотников-собирателей.

Сельское хозяйство было привлекательным для первых земледельцев именно тем, что оно предлагало личное владение культурными растениями и животными, а это уменьшало конкуренцию за рассредоточенные ресурсы в дикой природе.

Одним из известных центров зарождения культурных растений и, как считается, человеческой цивилизации, является Плодородный полумесяц — регион на Ближнем Востоке, включающий Месопотамию и Левант, а также долину Нила. Он характеризуется повышенным количеством осадков в зимние месяцы. Здесь происходило одомашнивание пшеницы, чечевицы, овса, нута и других культур.


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