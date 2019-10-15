Экономист: «ІТ-университет» Лукашенко на деле будет ІТ-училищем 9 15.10.2019, 8:22

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«Проект» будет обслуживать исключительно корпоративные интересы одного учреждения.

Электронное правительство пока не создали, но сделают ІТ-университет. Лукашенко провел спецзаседание по развитию информационных технологий, возмутился тем, что не выполняются планы, но добавил, что ІТ – не для всех. Кому-то нужно и землю пахать, а кому-то и гайки точить, сообщает «Белсат».

Новое ИТ-заведение? На этот раз ВУЗ. Такое решение приняли по итогам специального совещания с Лукашенко. Еще больше подробностей раскрыл в своем Facebook собственно представитель ИТ-сообщества, приближенный к правителю Беларуси Виктор Прокопеня:

«Каждый белорус за счет средств Парка высоких технологий на 5 лет сможет получить беспроцентный рублевый кредит на обучение для работы в экономике знаний. Сумма договора предварительно - до BR 6000 с отсрочкой платежа на 2 года, затем кредит гасится равными долями в течение следующих 3 лет».

«У меня есть подозрение, что под красивым названием ИТ-университета на самом деле будет создано ИТ-ПТУ. И не для всей страны, а конкретно для нужд компаний-резидентов ПВТ, так как им уже сейчас этих работников не хватает», - отмечает экономист Сергей Чалый.

И добавляет: изначально ПВТ создавался с целью повышения конкурентоспособности других традиционных отраслей хозяйства.

«ПВТ получил льготы, которые он использовал для того, чтобы хорошо было жить ПВТ, а остальная страна почти ничего, кроме высоких зарплат работников ПВТ, которые тратятся в одной только отрасли экономики, ничего и не видит», - сказал экономист.