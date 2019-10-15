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Есть ли у белорусских студентов предпринимательский дух?

  • 15.10.2019, 9:07
Есть ли у белорусских студентов предпринимательский дух?

Исследователи заметили интересную тенденцию.

В декабре 2018 – январе 2019 годов Центром экономических исследований BEROC был проведен второй опрос студентов учреждений высшего образования Беларуси в рамках «Глобального исследования предпринимательского потенциала студентов» (GUESSS). Участниками этой волны глобального исследования стали 54 страны. В белорусском опросе приняли участие 504 респондента при минимально необходимом количестве в 384 (генеральная совокупность – 268 100 студентов, доверительная вероятность – 95%, доверительный интервал – ± 5%), пишет ej.by.

Как отмечает автор исследования Родион Морозов, большинство показателей, отражающих предпринимательские намерения и предпринимательскую активность студентов, продемонстрировали негативную тенденцию.

Только 7,3% готовы создать бизнес сразу

Согласно опросу, только 7,3% студентов в Беларуси намерены создать бизнес сразу после окончания вуза (среднемировой показатель в 2018 году составили 9%). Респонденты объясняют это тем, что сначала предпочитают набраться опыта, так как знаний, полученных во время учебы, не хватает. Прежде всего, по причине отсутствия специализированных курсов по обучению бизнесу и эффективных центров поддержки предпринимательства в стране.

Между тем, спустя пять лет после окончания учебы белорусов, готовых стать предпринимателями, становится гораздо больше – 47,5%, тогда как среднемировой показатель составил 34,7%.

К слову, обращают внимание авторы исследования, предпринимательский опыт родителей также никак не влияет на решение открыть свое дело сразу после окончания вуза. Однако, через пять лет после окончания учебы уже 60% молодых людей из предпринимательских семей готовы заняться бизнесом (из непредпринимательских семей – 44%).

В целом, делают вывод исследователи, это означает, что у белорусских семей скорее позитивный, чем негативный опыт ведения собственного бизнеса.

Ведут свой бизнес 4,3% студентов

Также результаты ответов свидетельствуют о том, что начать собственное дело пытались 22,2% белорусских студентов. Для сравнения: по всему миру этот показатель равен 30,7%.

Ведут собственный бизнес или работают не по найму 4,3% студентов, в то время как среднемировой показатель составил 11,2%, пишут авторы исследования.

Воспринимаемые уровни предпринимательской среды в вузе и обучения предпринимательству оказались ниже среднемирового уровня – 4,1 (35-е место) и 4,0 (38-е место) соответственно.

В исследовании отмечается, что с 2016 года заметно снизилась доля студентов, не посещавших курсы, связанные с предпринимательством (- 6,7 процентных пункта). По мнению автора Родиона Морозова, это является результатом государственной политики, направленной на расширение обучения предпринимательству.

На низком уровне и у соседей

В исследовании отмечается тот факт, что тенденция к снижению основных показателей предпринимательских намерений и предпринимательской активности наблюдаются и в соседних странах: России и Польше. Эти изменения отражают движение Беларуси, России и Польши в сторону группы наиболее развитых стран, в которых уровень предпринимательской активности и намерений студентов неизменно находится на более низком уровне.

«С учетом главным образом обусловленного необходимостью, а не инновационного характера студенческого предпринимательства, в менее развитых странах и регионах можно сделать вывод для Беларуси о том, что усилия государства должны быть сосредоточены на продвижении предпринимательской среды и образования в региональных университетах», – считает Родион Морозов.

По его словам, это будет служить целям регионального развития (развитию человеческого капитала и малого и среднего предпринимательства), которое является одним из приоритетов правительства.


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