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Медики назвали три способа отдохнуть при отсутствии отпуска

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  • 15.10.2019, 10:20
  • 2,093
Медики назвали три способа отдохнуть при отсутствии отпуска

Напряженная работа может спровоцировать «профессиональное выгорание».

Эксперты в области медицины и психологии назвали действенные способы, помогающих морально отдохнуть и избежать переутомления в отсутствие отпуска. Напряженные рабочие будни для большинства сотрудников могут грозить «профессиональным выгоранием», поэтому важно хотя бы минимально менять обстановку или график, чтобы не допустить серьезных проблем, пишет lenta.ua.

В первую очередь, если до отпуска далеко, а работа изрядно «напрягает», эксперты рекомендуют внести некоторые изменения на рабочем месте. Это может быть просто перестановка мебели, добавление в интерьер новых элементов или смена обоев на рабочем столе компьютера. Такой подход поможет избежать накопления негативных эмоций и снимет напряжение.

Также можно внести поправки в привычный распорядок дня, к примеру, переносом тренировок в спортзале с вечера на утро, сменой места и времени обеда или найденными новыми решениями относительно прежних задач. Таким образом, по мнению нейробиологов, можно повысить «пластичность» мозга и повысить концентрацию внимания.

Третий названный экспертами способ – отключение смартфона на некоторое время. Особенно это стоит делать после работы, а освободившееся время тратить не на проверку соцсетей или почтового ящика, а на общение с родными и друзьями.


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