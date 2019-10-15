Фотофакт: Белорусские водители зачем-то прикрывают номера 8 15.10.2019, 10:37

7,112

Бывают очень оригинальные варианты.

Некоторые автомобилисты — весьма стеснительные люди, которые не любят позировать при вспышках фотоаппаратов. А стиль вождения неминуемо приводит к тому, что на камеру нет-нет да и попадешься, пишет «Онлайнер». Застенчивые нарушители — классика. И вот кое-кто совсем не против скрыть то самое место на своей машине, по которому несложно установить водителя. Как это сделать? О, бывают очень оригинальные варианты!

Какое место некоторые водители стремятся прикрыть?

В = Р

На днях в Минске был замечен BMW 7-Series (F01) с не вполне обычным регистрационным знаком (по крайней мере, задним). Присмотритесь к буквам: заметили подвох? Буква «B» на номере каким-то странным образом стерлась и превратилась в «Р».

Случается, что краска на регистрационном знаке стирается чересчур быстро. Бывало даже, что в массы попадали целые бракованные серии, «выцветавшие» после первой же мойки. Но обычно краска с таких некачественных номеров слезала более-менее равномерно. В случае же с BMW, кажется, имело место волшебство. Как-то иначе объяснить настолько аккуратное превращение оной буквы в другую не получается.

Машина в городе уже примелькалась. Читатели охотно делятся фотографиями и высказывают предположение о рукотворном преображении регистрационного знака. Любопытно было бы взглянуть на передний номер этого автомобиля — неужели и там «B» превратилась в «Р»? По чистой случайности, разумеется.

У Госавтоинспекции позиция по данному вопросу вполне определенная: если с регистрационными знаками случилась неприятность или цвета потеряли насыщенность, нужно обратиться в Полиграфический центр МВД по адресу ул. Грушевская, 7в. Там номера заменят. Причем если в базе серия действительно числится как бракованная, то замену произведут бесплатно.

Можно ли подкрасить номер самому? Помните о том, что при производстве регистрационных знаков на них наносится специальное световозвращающее покрытие, отвечающее установленным требованиям. Самому воссоздать такое покрытие не удастся.

Фиговый листочек

Прикрыться фиговым листом — такой прием стар как мир. Этой осенью он, впрочем, пользуется особой популярностью в автомобильной среде.

Один из читателей заприметил в городе Volkswagen Polo с наклейкой и плафоном такси, а также опавшим листочком, прилипшим к регистрационному знаку как раз на первой цифре. Не исключено, что это случайность и никакого умысла нет. Может же листик, пролетая мимо такси, зацепиться за номерной знак и повиснуть, закрыв собой «0» или «9».

— Как бы случайно листик приклеился, — написал автор снимка.

Осень в самом разгаре, листьев кругом предостаточно. Вот еще один нагло повис на номере BMW 7-Series. Опять же, не видно, «0» это или «9».

К каким последствиям может привести такой вот листочек на номере? Первое, что приходит на ум, — приборы фотофиксации. Выходит, если такая машина превысит скорость и попадется на камеру, определить номер, а вместе с ним и владельца транспортного средства будет затруднительно?

В СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» пояснили, что фотография с регистрационным знаком, где невозможно разобрать все цифры и буквы, действительно может быть «забракована». Вот только последнее слово все равно остается за ГАИ. Допустим, на снимке запечатлен автомобиль, который превысил скорость, но одна из цифр его номера не видна из-за листика. Фотография будет передана компетентному лицу, которое и будет принимать решение о дальнейших действиях. Очень может быть, что машина все равно будет распознана.

Законодательство

Госстандарт (СТБ 914-99), который определяет типы регистрационных знаков, а также технические требования, которые к ним предъявляются. Там, в частности, указано, как именно должны быть установлены номера на автомобиле.

Управление транспортным средством с нечитаемым, нестандартным или установленным с нарушением обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации регистрационным знаком влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двух базовых величин (ч. 8 ст. 18.12 КоАП).

Запрещается участие в движении транспортного средства без установленных в предусмотренных местах регистрационных знаков, транспортного средства, имеющего следы видоизменения или уничтожения регистрационных знаков (п. 194.2 ПДД).

Управление транспортным средством с заведомо скрытым, подделанным или иным образом измененным регистрационным знаком, идентификационным номером кузова или шасси либо без присвоенного регистрационного знака влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых величин (ч. 6 ст. 18.12 КоАП).

Подделка либо уничтожение идентификационного номера, номера кузова, шасси, двигателя либо подделка регистрационного (номерного) знака транспортного средства в целях эксплуатации или сбыта транспортного средства, либо сбыт транспортного средства, кузова, шасси или двигателя с такими подделками наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок (ч. 1 ст. 381 УК).

Перевертыши

По-настоящему странное решение — перевернуть номер. Он все равно будет читаем на снимке, сделанном прибором фотофиксации, но привлечет внимание сотрудников ГАИ. Тем не менее периодически наши читатели видят автомобили с регистрационными знаками, установленными вверх ногами.

Отсутствие мотива как такового наводит на мысль о том, что это может быть чьей-то неуместной шуткой. Однако водителю это грозит вполне реальными проблемами. Помните BMW 5-Series, которая ездила по Минску с перевернутым номером? Автомобилист получил за это штраф по ч. 8 ст. 18.12 КоАП.

Какие ваши намерения?

Мы соглашаемся с тем, что в жизни происходят удивительные вещи. И листок с дерева удачно прилетает на номер, и цифры с буквами сами собой стираются — все бывает. Но известны случаи, когда водители осознанно и изобретательно скрывают номера своих машин. Вероятно, это нужно им, чтобы избежать штрафов за превышение скорости. Хотя вряд ли кто-то поставит лайк за такое стремление к безнаказанности.

Но и такие попадаются. Как-то на АЗС экипаж ГАИ догнал мотоциклиста: инспекторы заметили, что на мотоцикле нет регистрационного знака. Смотрите видео: успели заметить, когда номер появился?

А один из самых резонансных приемов по скрытию номера автомобиля продемонстрировал как-то водитель Nissan Navara. В его машине был установлен специальный механизм, который вращал рамку с регистрационным знаком. Проезжая мимо камеры фотофиксации, водитель мог активировать устройство, а затем, отъехав на безопасное расстояние, снова «перевернуть» номер.

В обоих случаях ГАИ привлекла водителей к ответственности. Инспекторы не скрывают, что проблема со скрытыми номерами существует.

— Некоторые водители преднамеренно готовятся к движению с нарушением скоростных режимов, подвергая тем самым опасности себя и окружающих. Номерные знаки снимают, цифры или буквы видоизменяют или прячут, — отметили в ГАИ. — Поэтому периодически проводятся целенаправленные рейды по выявлению таких фактов и привлечению водителей к ответственности в соответствии с законодательством.

Дополнено

Уже после публикации один из читателей предоставил редакции фото, на которых, по его словам, виден как раз такой механизм, переворачивающий регистрационный номер. На автомобиле Mazda действительно установлены нестандартные номерные рамки и спереди, и сзади, к которым, похоже, протянуты кабели.