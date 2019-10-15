Ребус для «Газпрома» Татьяна Маненок, «Белрынок»

15.10.2019, 10:30

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Фото: ТАСС

Европейский рынок снижает зависимость от российского газа.

Один из самых резонансных в истории газовой отрасли контрактов – действующий контракт на транзит российского газа через Украину в Европу истекает практически через два месяца. По условиям нового контракта стороны пока не договорились, что вызывает обеспокоенность не только у европейцев в преддверии зимы, но и у российской монополии, которая обязана выполнить свои обязательства по поставкам газа в Европу.

Отметим, что сама Украина не закупает российский газ напрямую у «Газпрома» с 2015 года — получает его реверсом от европейских поставщиков на границе. Между тем, «Газпром» приложил максимум усилий для того, чтобы с 1 января 2020 года не поставлять газ в Европу через Украину.

Именно для этого монополия строит вторую ветку газопровода «Северный поток-2» мощностью 55 млрд. куб. м газа в год. Он прокладывается в обход транзитных государств, в том числе Украины, Беларуси и Польши и пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря рядом с уже действующим «Северным потоком». Проект предполагает строительство двух ниток трубопровода протяженностью 1224 км каждая. Его стоимость оценивается в 9,5 млрд. евро. Реализацией проекта занимается проектная компания Nord Stream 2 AG, учредителем которой является «Газпром».

«Газпром» все еще пытается ввести в эксплуатацию газопровод до конца 2019 года, чтобы уже с 2020 года обойти Украину при поставках газа в Европу. Еще недавно глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что маршрут «Северного потока-2» уже проложен более чем наполовину; темп прокладки не сбавляется, газопровод должен быть введен в строй к концу 2019 года, а первый газ по нему пущен в январе 2020 года.

Однако срок запуска, скорее всего, будет перенесен. Ибо «Газпром» пока не получил разрешение Дании на строительство проходящего через ее территориальные воды участка «Северного потока-2». В результате ближайшей зимой «Газпром» не обойдется без украинского транзита.

Можно поставлять газ через Украину и без контракта

Россия, Украина и Еврокомиссия провели несколько раундов трехсторонних переговоров по транзиту газа после 2019 года. При этом Еврокомиссия заняла четкую позицию: Украина должна оставаться важной транзитной страной после завершения 1 января 2020 года контракта с «Газпромом».

ЕК предложила сторонам заключить будущий контракт на более чем 10 лет, объемы — достаточные, в том числе для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской ГТС. Украинский «Нафтогаз» высказывал намерение предложить «Газпрому» забронировать мощности для транзита в среднем 60 млрд. кубометров газа в год примерно на 10 лет.

Россия же, в свою очередь, стремится заключить краткосрочный транзитный контракт с тем, чтобы завершить строительство газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» в обход Украины. Министр энергетики РФ Александр Новак в июне 2019 года говорил, что Россия готова продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину и возобновить поставки газа в страну. При этом А. Новак назвал разрешение судебных споров «Газпрома» и «Нафтогаза» одним из ключевых моментов для достижения договоренностей РФ и Украины по газу. Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 2,56 млрд. долларов задолженности за недопоставку газа по транзитному договору.

Эксперты считают, что по факту «Газпром» рассчитывает оставить в лучшем случае транзит газа через Украину в объеме 26-30 млрд. куб м.

На трехсторонней встрече РФ-Украина-ЕС 19 сентября 2019 года стороны впервые заговорили о временном компромиссном решении. Речь идет о том, что в рамках принятия норм Третьего энергопакета Украина сможет выставлять мощности своей ГТС для краткосрочного бронирования на европейской электронной площадке для торговли газом Prisma. Поскольку других поставщиков со стороны России нет, то при отсутствии контракта бронировать мощности будет «Газпром».

Однако для этого Украине надо перейти на правила работы европейского энергорынка, в частности, создать независимого оператора рынка. Это надо сделать до 1 декабря 2019 года (крайний срок бронирования мощностей на месяц вперед с 1 января, когда закончится действующий контракт). Таким образом, в этом случае «Газпром» сможет на общих условиях контрактовать мощности украинской ГТС на краткосрочной основе по тарифам, согласованным европейскими регуляторами.

Есть и другой вариант. «Нафтогаз Украины» может предложить «Газпрому» заключить контракт на «своп» газа вместо транзитного договора, сообщил в Фейсбуке исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко. По его словам, «Нафтогаз» сделает такое предложение в случае проблем с анбандлингом или при нежелании «Газпрома» брать на себя риски, связанные с украинским регулятором и оператором газотранспортной системы.

«Газпром» будет передавать нам определенный объем газа (определенную энергетическую ценность газа) на границе Украина — РФ, а мы будем передавать точно такой же объем (энергетическую ценность) на границе Украина — ЕС», — пояснил Ю. Витренко. Передача газа, отметил он, будет подтверждаться смежными операторами — Словакией, Венгрией, Польшей, Румынией. По его словам, контракты на «своп» газа являются относительно привычными для европейского рынка. «То есть такой контракт может быть заключен по европейским правилам, просто они разные для контрактов на «своп» газа и на услуги по транспортировке газа», — отметил Ю. Витренко.

Россия готова подписать контракт с Украиной только на год

Недавно в Москве прошла Российская энергетическая неделя (РЭН-2019), на которой с докладом выступил президент России Владимир Путин и обозначил позицию Москвы в отношении будущих поставок газа в Европу.

В частности, он заявил, что Россия готова работать в рамках европейского законодательства по вопросу поставок газа в ЕС через Украину. Также РФ готова продлить текущий транзитный договор по газу с Украиной еще на год. «Мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор с Украиной в рамках европейского законодательства. Если это будет сделать непросто, то мы пока просто подпишем еще на год договор на прокачку», — заявил В. Путин. При этом он подчеркнул, что «Северный поток-2» будет обязательно построен.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в комментарии БЕЛРЫНКУ обратил внимание, что решение Дании по «Северному потоку-2» для «Газпрома» не критично. Даже если бы достроили морскую часть «Северного потока-2», все равно нет сухопутного продолжения, учитывая поправку ЕК к газовой директиве. «То есть, даже если бы все было готово, «Северный поток-2» загрузили бы только наполовину», — отметил И. Юшков.

Отметим, что 15 апреля 2019 года Совет ЕС утвердил европейскую газовую директиву с учетом внесенных поправок, в перспективе охватывающую «Северный поток-2». Директива распространяет правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в блок. Так, части трубопроводов, идущих из третьих стран, проложенные по территории Евросоюза (в том числе, по внутренним водам), должны соответствовать требованиям, которые применяются к внутренним трубопроводам.

Это означает, что компания-оператор «Северного потока-2» должна быть независимой от «Газпрома», а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

Отметим также, что в сентябре «Северный поток» был вынужден сократить прокачку газа почти вдвое, после того как Европейский суд обязал наземный отвод от этого газопровода Opal снизить прием российского газа по иску Польши. «Газпрому» пришлось перераспределить часть поставок на украинскую газотранспортную сеть, принадлежащую «Нафтогазу». Ранее ЕК два года шла на уступки и согласовывала «Газпрому» полное использование трубы, но поляки посчитали, что это разрешение ограничивает рыночную конкуренцию.

В этой связи российский эксперт заметил, что «Газпрому» в 2020 году украинский транзит нужен «для нормального прохождения отопительного сезона». «Газпрому транзит нужен, чтобы нормально пройти отопительный период. Иначе придется исполнять контракты на минимуме — возникает вопрос, сможет ли он на этом заработать. Украине транзит также нужен, ибо таким образом реверс обеспечивается. Думаю, и команде Зеленского (Владимир Зеленский – президент Украины – прим. ред) выгодно нормально пройти отопительный сезон», — отметил И. Юшков.

Он считает, что нынешние шансы договориться большие, чем при старой переговорной команде. «Газпром» может подписать годичный контракт, но с условием «качай или плати». Думаю, можно найти компромисс такого толка», — сказал эксперт.

Европейский рынок снижает зависимость от российского газа

Следует отметить, что за последние десять лет европейский газовый рынок кардинально изменился. Десять лет назад, при подписания соглашения о транзите российского газа в Европу, украинский маршрут фактически был транзитной монополией. В 2009 году «Газпром» поставил в Европу около 140 млрд. куб. м газа, из них 70% прошло через ГТС Украины. В 2018 году на долю украинского маршрута пришлось 43% или почти 87 млрд. куб. м из 201,8 млрд. куб. м.

Поменялась ситуация и в Европе. Десять лет назад европейские политики и эксперты отмечали практически стопроцентную зависимость Восточной Европы от российского газа. Сейчас стресс-тесты на устойчивость энергосистем стран ЕС к возможным перебоям поставок из России показывают, что серьезной проблемой они могут стать только для Болгарии.

Тем не менее, рыночная доля «Газпрома» в Европе остается высокой — 35%-40%. Согласно статистике «Газпрома», в 2018 году концерн по контрактам ООО «Газпром экспорт» реализовал в Европу 200,87 млрд. куб. м природного газа, экспорт вырос на 4,1%. В Западную Европу было продано 162,392 млрд. куб. м природного газа. Из них в Германию – 58,502 млрд. куб. м, Италию – 22,772 млрд. куб. м, Турцию – 23,964 млрд. куб. м, Францию – 12,922 млрд. куб. м, Финляндию – 2,623 млрд. куб. м, Австрию – 12,313 млрд. куб. м, Великобританию – 14,257 млрд. куб. м.

В Центральную Европу «Газпром» транспортировал 38,382 млрд. куб. м. Больше всего закупила Венгрия – 7,408 млрд. куб. м, Польша – 9,861 млрд. куб. м, Словакия – 5,085 млрд. куб. м, Чехия – 6,486 млрд. куб. м.

Следует отметить, что в Европе большая часть природного газа используется не только для получения электроэнергии, но и как сырье для газохимической промышленности и теплогенерации.

Тем не менее, ЕС уже может нивелировать краткосрочные перебои поставок российского газа.

Польша создает систему альтернативных поставок

Польша сейчас реализует проекты поставки сжиженного газа из США и Катара в районе Щецина, а также достаточно амбициозный проект строительства «Балтийской трубы» через Данию к месторождениям норвежского сектора Северного моря.

Варшава стремится успеть создать систему альтернативных поставок до октября 2022 года, когда у нее заканчивается контракт с «Газпромом». Согласно этому контракту, Польша обязана ежегодно покупать не менее 8,7 млрд. кубометров российского газа. Продлевать его поляки не намерены. Более того, Варшава судится с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже за пересмотр цен предыдущих поставок.

Планы Варшавы по диверсификации носят название «Северные ворота», которые по идее должны обеспечить транспортировку до 15–16 млрд кубометров газа. С учетом собственной добычи на уровне 4 млрд. кубометров природного газа в год это с запасом перекрывает местные потребности.

При этом Польша намерена перепродавать американский СПГ Украине. Группа «Энергетические ресурсы Украины» подписала соглашение с польской PGNiG о поставке на Украину американского СПГ. Уже в начале ноября сжиженный газ прибудет в польский СПГ-терминал в Свиноуйсьце, откуда он после регазификации попадет в Украину.

Эксперты считают, что Украина может стать не последним пунктом назначения американского СПГ. В дальнейшем СПГ может поставляться в Венгрию, Румынию и Молдову.

Между тем, импорт СПГ в Польшу динамично растет. Если в 2016 году доля СПГ составляла около 8,5% во всей структуре импорта, то в 2018 году она превышала уже 20%. С момента пуска терминала в Свиноуйсьце PGNiG уже получила 70 партий СПГ общим объемом 7,5 млрд. кубометров после регазификации.

При этом Польша намерена увеличивать закупки американского СПГ. По заявлению PGNiG, он обходится на 20–30% дешевле, чем трубопроводный газ «Газпрома». Импортер планирует нарастить объемы после 2022 года, когда истечет долгосрочный контракт с «Газпромом». Отметим, что в первом полугодии 2019 года Польша уже сократила закупки у «Газпрома» на 28% — до 4,3 млрд. кубометров.

В свою очередь глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на конференции трансатлантического энергетического сотрудничества в Вильнюсе в начале октября предложил главе Минэнерго США Рику Перри сделать литовский порт Клайпеда воротами для поставляемого в Европу газа из США. «Нам нужны вы в Европе, нужен ваш сланцевый газ в Европе», — сказал литовский министр. «Мы поняли, что мы можем быть членом ЕС, НАТО, но пока ты зависишь от одного источника, не можешь быть независимым в полной мере», — добавил Л. Линкявичюс.

Татьяна Маненок, «Белрынок»