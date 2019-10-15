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МИД Беларуси провел консультации с РФ по отношениям с США и Канадой

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  • 15.10.2019, 10:51
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МИД Беларуси провел консультации с РФ по отношениям с США и Канадой

Белорусскую делегацию возглавил начальник управления Европы и Северной Америки.

Руководители профильных подразделений МИД Беларуси и МИД России провели в Москве консультации, где обсудили отношения двух стран с США и Канадой. Об этом сообщает белорусское внешнеполитическое ведомство.

Белорусскую делегацию на консультациях возглавил начальник главного управления Европы и Северной Америки МИД Андрей Бушило, российскую — директор департамента Северной Америки МИД Георгий Борисенко.

«Стороны обсудили состояние отношений Беларуси и России с США и Канадой, подходы к выстраиванию диалога с этими странами, а также обменялись мнениями о перспективах развития двусторонних отношений», — говорится в сообщении.

Напомним, с прошлого года в отношениях Беларуси и США наметилось «потепление». В сентябре нашу страну посетил заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл. В результате его визита было объявлено, что США готовы обсуждать дальнейшее ослабление санкций в отношении Беларуси, а также что Минск и Вашингтон возвращают послов после 11-летнего перерыва.


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