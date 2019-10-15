Суд в Латвии конфисковал $30 миллионов, связанных с экс-чиновниками Украины 6 15.10.2019, 11:01

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Вопрос возвращения активов в Украину будет решаться на межправительственном уровне.

Суд в Латвии конфисковал $30 млн средств, связанных с украинскими бывшими чиновниками, сообщила 15 октября пресс-служба Генеральной покуратуры Украины, сообщает "Гордон".

"Благодаря совместным усилиям Генеральной прокуратуры Украины и компетентных органов Латвийской Республики, латвийский суд принял решение, которым признано преступным происхождения средств на сумму более $30 млн, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками, и принято решение об их конфискации. Указанные средства в начале 2015 года были арестованы в рамках запроса Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении правовой помощи", – сказано в сообщении.

Вопрос возвращения активов в Украину будет решаться на межправительственном уровне.