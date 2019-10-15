Там ли ищут «тунеядцев»? 11 15.10.2019, 11:17

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Если сократить настоящих дармоедов, то и общественный транспорт можно сделать бесплатным.

Раньше нас пугали, что с 2020 года белорусы будут оплачивать 100 процентов коммунальных услуг. Но похоже на то, что эти планы откладываются. Как и сорвались планы вытянуть деньги под «декрет о тунеядцах», пишет Сергей Соловьев в статье на сайте «Новы Час».

Планировалось, что «не занятые в экономике» с 1 октября должны были платить за газоснабжение и теплоснабжение по стопроцентным тарифам. Но сроки этой оплаты были перенесены на май 2020 года. Заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Андрей Лобович объяснил отсрочку для «тунеядцев» тем, что якобы не удалось обработать все сведения о незанятых в экономике граждан. По словам чиновника, они поступают почти из 50 (!) источников.

Что только ни делали власти, чтобы посчитать этих «тунеядцев»! Отправляли ходить по квартирам работников ЖЭС, МЧС, учителей. Министерством образования также была создана «база учащихся» для обмена информацией с Минтруда. А в итоге туда записывали всех - женщин в декрете, пенсионеров и даже тех, кто умер. Все для того, чтобы «оправдать» слова высшего руководителя о 500 тысяч «не занятых в экономике». Получилось - как всегда. 500 тысяч, конечно, насчитали - в нашем государстве руководитель не ошибается. Но на самом деле оказалось, что это «мертвые (иногда - в прямом смысле этого слова) души».

А с «мертвых душ» оплаты не возьмешь. Вот и пришлось отложить «пополнение бюджета».

Между тем, со слов Лобовича следует интересная вещь - откладываются планы и касательно того, что с 2020 года все белорусы не будут платить 100 процентов за коммунальные услуги, как это ранее неоднократно объявлялось. Газо- и теплоснабжение как раз и входят в услуги ЖКХ. Однако, если даже для «тунеядцев» полная оплата этих услуг была перенесена на май будущего года, то о «честных» гражданах и речи быть не может.

Путаницу с данными «из 50 источников» власти, наверное, собираются решить просто.

На интересные вопросы переписи обратил внимание писатель Виктор Мартинович. По крайней мере на то, что в анкете нет вопросов о том, сколькими языками человек владеет, о других нормальных вещах. «Это государству не важно. Что ему важно - это где точно вы живете, к какому телефонному номеру привязан идентификатор в вашем паспорте, каким имуществом владеете, где работаете. Планируете ли выезжать из Беларуси (читай - на подработки)? Была ли у вас работа с 27 сентября 2019 по 3 октября 2019-го (почему, кстати, такой период?)? Как часто выезжали на работу на территорию другого государства? Таких вопросов - две страницы из четырех в опросном листе! Прочитайте эти формулировки: «Каковы источники средств на существование (укажите основной источник!)?» «Где осуществляется ваша работа?» «Где находится место вашей работы?», - пишет он. И замечает - это не статистика. Это общереспубликанский допрос, чтобы выявить этих самых «тунеядцев».

Не знаю, насколько такая уловка пройдет у государства. Белорусы все же откровенны - но тоже не дураки. Вплоть до того, что некоторые попытались переписать через интернет своих домашних животных, нивелируя тем самым результаты «общереспубликанского допроса».

Между тем, власть тратит деньги, которых, якобы, неоткуда взять. И нет пока понимания, сколько нужно взять, потому что мы не знаем, сколько их понадобится. Например, газовый контракт с Россией заканчивается в этом году, и на неделе прошли переговоры по этому вопросу. Причем они касаются не только газа, но и объема поставок.

Прежде всего, объем может быть ниже в связи с запуском БелАЭС - с переводом части электроэнергии на АЭС страна будет нуждаться в меньшем объеме газа. А если АЭС не запустится?

К тому же Россия настаивает на решении этого вопроса после разработки дорожных карт в рамках программы интеграции. Как известно, дорожные карты должны быть подготовлены к декабрю. Планируется, что правители стран их подпишут 8 декабря, в честь 20-летия «союзного договора». А если не подпишут?

Ранее сообщалось, что газовое соглашение не входит в пакет интеграционных документов. Опять обманули?

Поэтому власти привычно берут деньги там, где они, якобы, есть: из карманов населения. В Минске контролеры получили право останавливать автобусы и троллейбусы на «незапланированных остановках» и ломиться в салон, чтобы найти «зайцев».

Насколько это повысит сбор штрафов, сказать трудно. Вряд ли сумма будет огромной. Однако, что можно сказать точно - это вызовет (и уже вызывает) сильное недовольство народа такими действиями. «К чему мы катимся? Это мы преступников ловим? Я во многих странах мира была - и это просто унижение народа, мне стыдно за страну!» - можно услышать в минских автобусах. Причем, как сообщают журналисты, которые поездили с контролерами в первый день такой практики, возмущаются не «безбилетники», - возмущаются те, кто честно оплатил проезд.

Ведь, действительно, такая практика принудительной остановки транспорта - это унижение всех пассажиров. Выходит, что изначально их всех записывают в «потенциальные преступники», а только потом разбираются ...

Между тем, денег у государства, на самом деле, полно. Их только нужно уметь экономить. Задумайтесь: идея «декрета о тунеядцах» появилась в 2014 году - пятилетку назад! Сколько за это время было потрачено усилий, финансов и человеко-часов работы на то, чтобы воплотить его в жизнь? Сколько налогоплательщикам стоит сборище одной «тунеядской комиссии»? Сколько денег (а работа программистов - не дешевая) нужно, чтобы обработать «данные из 50 источников»?

Только на отказе от «декрета о тунеядцах» мы бы сэкономили столько, что могли бы покупать газ по мировым ценам и не париться с «интеграциями».

А если еще подсократить штат идеологов, - все равно до сих пор никто не знает, что такое «белорусская идеология», - мы бы и транспорт, наверное, могли бы сделать бесплатным.