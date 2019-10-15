Темнокожий самурай: как африканец стал частью японской элиты 1 15.10.2019, 11:21

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Сегодня Голливуд снимает о нем целых два фильма.

Без малого 500 лет назад высокий темнокожий африканец приехал в Японию и стал первым иностранцем, которому удалось получить звание самурая. Сегодня Голливуд снимает о нем целых два фильма, пишет ВВС.

Темнокожему самураю Ясукэ выпала честь обезглавить своего бывшего полководца - это считалось очень престижным в Японии на излёте Средневековья. Но как воин с африканскими корнями оказался в Восточной Азии?

Итак, человек, вошедший в историю как Ясукэ, был воином, достигшим звания самурая под властью Оды Нобунаги - могущественного японского феодала XVI века. Нобунаги был первым из трёх военачальников-даймё, поставивших себе целью объединить Японию.

По словам историка Лоуренса Винклера, прибытие воина в тогдашнюю японскую столицу Киото в 1579 году произвело такой фурор, что люди лезли друг на друга, чтобы увидеть его, а некоторые даже погибли в давке.

Уже на следующий год Ясуке вошел в высший эшелон военной элиты. Он выучился свободно говорить по-японски и стал ездить рядом с Нобунагой в бою.

"Его рост был 6 сяку 2 суна (188 см) ... он был черным, а его кожа была как уголь", - описал его самурай Мацудара Етада в своем дневнике в 1579 году.

Средний рост японца даже к 1900 году составлял 157 см, поэтому в XVI веке Ясукэ казался великаном.

Становление воина

Свидетельств о дате или стране рождения Ясукэ нет.

Большинство историков говорят, что он прибыл в Японию из современного Мозамбика. Но некоторые исследователи отстаивают иные гипотезы. Например, что он мог родиться в Эфиопии или современной Нигерии.

Однако известно, что Ясукэ приехал вместе с итальянским иезуитом Алессандро Валиньяно во время миссионерского путешествия. И сведения о жизни воина относятся лишь к периоду между 1579 и 1582 годами.

Некоторые говорят, что он был рабом, но это практически невозможно подтвердить.

Документалисты Флойд Уэбб и Дебора де Сну, работающие над фильмом о жизни Ясукэ, считают, что предположения о его рабстве носят исключительно спекулятивный характер.

"Без предыдущего воинского опыта Ясукэ не смог бы за год стать самураем", - говорит де Сну.

Самураи начинали своё обучение в раннем детстве.

Дружба с даймё

По словам создателей фильма, Ясукэ встретил Нобунагу вскоре после прибытия в Японию.

Академик Томас Локи считает, что африканец уже сносно говорил по-японски на момент прибытия и сразу поладил с даймё, будучи талантливым собеседником.

По мнению Локи, Ясукэ развлекал Нобунагу рассказами об Африке и Индии, где темнокожий воин странствовал перед приездом на Японские острова.

Флойд Уэбб считает, что владение японским языком дало Ясукэ колоссальное преимущество. "В отличие от иезуитов ему не надо было заботиться о религии и душе Японии", - добавляет Уэбб.

По некоторым данным, Нобунага поручил своему племяннику дать Ясукэ денежную сумму на их первой же встрече.

Писатель Серж Биле был настолько заинтригован неординарной историей, что написал книгу о воине.

"Это часть тайны, окружающей этого персонажа. Именно поэтому он очаровывает меня", - сказал он Би-би-си.

У африканского воина и японского даймё оказалось много общего.

Нобунага был большим поклонником боевых искусств и интенсивно ими занимался.

По информации Уэбба, японским современникам даймё казался эксцентриком: он часто одевался в одежду западного стиля, но также искал общества высоко организованных и умных людей.

"Ясукэ был воином по духу", - говорит документалист. Он понимал культурный код Японии и любил танцевать и декламировать утензи - форму эпических произведений на суахили.

Поэтому некоторые историки считают, что Ясукэ мог родиться на территории современного Мозамбика. На суахили по-прежнему говорят на севере этой страны.

Нобунага же был покровителем искусств и любителем жанра музыкальной драмы "но"- классической формы японского искусства.

Феодал считал темнокожего воителя частью семьи - африканец был среди очень немногих, кому разрешалось с ним обедать.

"Нобунага высоко ценил силу и авторитет Ясукэ, говоря, что тот силён, как десять человек", - говорит Дебора де Сну.

Легенда живёт своей жизнью

Когда Нобунага присвоил Ясукэ звание самурая, это было неслыханным делом: ни один чужеземец не мог рассчитывать на такую почесть.

Позже и другие иностранцы стали получать самурайский титул.

Будучи первым самураем иностранного происхождения, Ясукэ участвовал в важных сражениях.

Африканец был рядом с даймё в роковую ночь, когда один из сподвижников Нобунаги - Акэти Мицухидэ - восстал против него и поджёг дворец, поймав феодала в ловушку в одной из комнат.

Собиратель японских земель покончил с собой, совершив ритуальное самоубийство сэппуку.

Историк Томас Локи считает, что перед суицидом полководец попросил Ясукэ обезглавить его и отнести голову и меч своему сыну, что было знаком большого доверия.

Сведения о жизни Ясукэ обрываются в 1582 году почти сразу после гибели Нобунаги. Возможно, изгнанный мятежными военачальниками африканец вернулся обратно в миссию иезуитов в Киото.

Хотя его дальнейшая жизнь остаётся загадкой, Ясукэ живет в воображении многих японцев, которые выросли на детской книжке "Куросукэ" ("куро" - по-японски "черный") авторства Курусу Ёсио.

Отмеченная многими наградами книга заканчивается на трогательной ноте: после того как Нобунага убивает себя, Куро-сукэ везут в храм, где он вспоминает о своих родителях в Африке и плачет.

В мае онлайн-ресурс Variety сообщил, что актер из "Черной Пантеры" Чедвик Боузман собирается сыграть Ясукэ в художественном фильме.

Это будет второй голливудский фильм о жизни темнокожего самурая: в 2017 году о планах снять кино объявила голливудская студия Lionsgate.

Спустя почти 500 лет чернокожий самурай Ясукэ продолжает вдохновлять людей.