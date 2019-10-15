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Якутский шаман Габышев назначил своего представителя в Новосибирске

  • 15.10.2019, 13:11
Якутский шаман Габышев назначил своего представителя в Новосибирске
Александр Габышев

Ранее он написал икону «Дойди и изгони».

Якутский шаман Александр Габышев назначил своим представителем в Новосибирске местного художника Константина Еременко, которому дал прозвище Шрек 2. Ролик об этом художник разместил на своей странице в фейсбуке. Ранее он написал "икону" шамана и продал ее на аукционе.

Корреспонденту сайта Сибирь.Реалии Еременко сообщил, что узнал о назначении всего два часа назад. Он добавил, что это идея Габышева.

"Мы с ним обсуждаем еще проекты, но они еще сырые, на стадии идей", – добавил художник.

Ранее Еременко написал "икону" Александра Габышева, которую продал на аукционе за 23 тысячи рублей. Часть вырученных денег предназначалась на мультфильм художника о ГУЛАГе, часть – самому шаману. Еременко отметил, что его герою портрет понравился.

Александр Габышев в марте отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым.

В конце сентября отряд шамана объявил о прекращении похода после того, как, по словам сторонников Габышева, им угрожали в полиции обвинениями в терроризме. По официальной версии, о роспуске отряда по телефону попросил сам Габышев.

В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения.


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