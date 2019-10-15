«Квадратные» собаки из Японии стали звездами Сети 15.10.2019, 13:18

Необычная стрижка собак вызвала смех и недоумение.

Не так давно в Японии начали выращивать квадратные арбузы. Их внешний вид поразил пользователей Сети по всему миру, но на этом японцы не остановились. Их увлек новый тренд, тоже связанный с формой куба. Но теперь речь идет не об арбузах, а о собаках, пишет сайт newsyou.info.

Любители необычных собачьих стрижек перешли на новый уровень — собакам специально долго отращивали шерсть, чтобы превратить в кубическую форму. Выставка «кубических» псов состоялась в столице Японии Токио. Как заметили многие пользователи, они напоминают вселенную Minecraft.

Стрижка многих собак представила собой ровные и симметричные кубики. Однако этот тренд вызвал неоднозначную реакцию. Некоторые даже посчитали это издевательством над животными.