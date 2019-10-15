Лоукост не так-то прост 15.10.2019, 13:21

Фото: charter97.org/Иван Межуй

С весны 2020г. Wizz Air начнет летать по маршруту Минск-Будапешт.

В современном мире лоукосты - бюджетные авиакомпании, предлагающие дешевые билеты, - дело обычное. В аэропорты соседних с Беларусью стран летает немало европейских и азиатских лоукост-компаний - Ryanair, EasyJet, Norwegian Air Shuttle, Air Arabia, FlyDubai и др. «Почему лоукостеров нет в Беларуси?» - вопрос, висящий в воздухе уже много лет, пишет «БелГазета».

Некоторые лоукосты пробовали летать и в нашу страну, но что-то у них не клеилось: кто-то долго не задерживался, кто-то заряжает такие тарифы, что лоукостами их уже было не назвать. В общем, как говорится, все сложно.

Между тем, пока известные лоукостеры не летают в Беларусь, белорусы активно скупают дешевые билеты на рейсы из аэропортов соседних Литвы, Польши, Украины. Естественно, все деньги, которые могли бы остаться в Беларуси, уплывают в эти страны.

Однако в июле этого года лед тронулся: стало известно, что полетами в Минск заинтересовался крупный венгерский лоукост Wizz Air. А на прошлой неделе все окончательно стало ясно: министр транспорта Алексей Авраменко подтвердил приход этой компании в Беларусь.

С весны 2020г. Wizz Air начнет летать по маршруту Минск-Будапешт. Увы, это пока единственное направление, о котором удалось договориться с компанией.

Ранее директор департамента по авиации Артем Сикорский рассказывал прессе, что «лоукосты действительно говорят, что следят за нашим рынком, что он им интересен. Но дальше этого речь не идет, к сожалению». Что ж, рыба ищет, где глубже, а бизнес, где лучше. К примеру, представители крупнейшего европейского лоукостера Ryanair не раз заявляли, что, пока Беларусь не начнет придерживаться принципа открытого неба, когда полеты в аэропорт смогут почти без ограничений осуществлять любые иностранные перевозчики, нашей стране наплыв лоукостеров не грозит. Вот бы о чем бы задуматься тем, кто держит ключи от белорусского неба.