Трамп предложил защитить курдов в Сирии «хоть Наполеону Бонапарту» 15.10.2019, 13:26

Фото: Jim Lo Scalzo / EPA

Глава Белого дома заявил, что американские военные находятся за семь тысяч миль от места событий.

Военные США не будут защищать курдов в Сирии, так как после «100-процентной победы над «Исламским государством» в значительной степени» выведены из страны». Об этом в своем Twitter написал президент США Дональд Трамп, передает РБК.

«Любой, кто хочет помочь Сирии в защите курдов, может этим заняться. Хоть Россия, хоть Китай, хоть Наполеон Бонапарт», — написал Трамп. Он выразил надежду, что все перечисленные справятся с этим лучше, так как военные США «находятся в 7 тыс. миль» от места событий.

9 октября Турция начала наземную военную операцию на северо-востоке Сирии. Анкара называла своей целью вытеснить курдские Отряды народной самообороны (YPG) и «Сирийские демократические силы» (SDF) от границы и создать там зону безопасности.

Трамп говорил, что, несмотря на вывод американских войск с сирийской территории, США продолжили оказывать финансовую и военную поддержку курдам. Спустя два дня после начала турецкой операции президент США дал Минфину право ввести «существенные санкции» против Турции. По данным Bloomberg, новые ограничения введут в понедельник, 14 октября, они будут направлены на отдельных лиц.

11 октября в Пентагоне заявили, что под обстрел турецких военных попал американский наблюдательный пост, никто не пострадал. В Минобороны Турции утверждали, что вели огонь не по военным из США, а по позициям боевиков, которые ранее обстреляли турецкие силы.