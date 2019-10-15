закрыть
15 октября 2019, вторник, 13:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Трамп предложил защитить курдов в Сирии «хоть Наполеону Бонапарту»

  • 15.10.2019, 13:26
Трамп предложил защитить курдов в Сирии «хоть Наполеону Бонапарту»
Фото: Jim Lo Scalzo / EPA

Глава Белого дома заявил, что американские военные находятся за семь тысяч миль от места событий.

Военные США не будут защищать курдов в Сирии, так как после «100-процентной победы над «Исламским государством» в значительной степени» выведены из страны». Об этом в своем Twitter написал президент США Дональд Трамп, передает РБК.

«Любой, кто хочет помочь Сирии в защите курдов, может этим заняться. Хоть Россия, хоть Китай, хоть Наполеон Бонапарт», — написал Трамп. Он выразил надежду, что все перечисленные справятся с этим лучше, так как военные США «находятся в 7 тыс. миль» от места событий.

9 октября Турция начала наземную военную операцию на северо-востоке Сирии. Анкара называла своей целью вытеснить курдские Отряды народной самообороны (YPG) и «Сирийские демократические силы» (SDF) от границы и создать там зону безопасности.

Трамп говорил, что, несмотря на вывод американских войск с сирийской территории, США продолжили оказывать финансовую и военную поддержку курдам. Спустя два дня после начала турецкой операции президент США дал Минфину право ввести «существенные санкции» против Турции. По данным Bloomberg, новые ограничения введут в понедельник, 14 октября, они будут направлены на отдельных лиц.

11 октября в Пентагоне заявили, что под обстрел турецких военных попал американский наблюдательный пост, никто не пострадал. В Минобороны Турции утверждали, что вели огонь не по военным из США, а по позициям боевиков, которые ранее обстреляли турецкие силы.


популярное за неделю

Мнение

Кузнецы кризиса
Кузнецы кризиса Леонид Фридкин
«Покушение» на диктатора
«Покушение» на диктатора Валерий Карбалевич
Чалавек нараджаецца свабодным
Чалавек нараджаецца свабодным Сяргей Законнікаў
Cбить на всех уровнях
Cбить на всех уровнях Михаил Пастухов