«Если кто-то узнает об этом, мы завезем тебя в лес» 15.10.2019, 13:33

Роман Левковский

Полоцкий блогер рассказал о пытках в милиции.

19-летний полоцкий блогер Роман Левковский опубликовал видеоролик, в котором рассказал, что сам вызвал милицию после того, как на его просьбу ему не дали в одном из полоцких магазинов книгу жалоб и предложений. По словам парня, приехали почему-то сотрудники уголовного розыска, забрали его и отвезли в Полоцкий РОВД, пишет ПЦ «Вясна».

«Привезли в отделение милиции, забрали телефон и личные вещи и повели на третий этаж. Завели в кабинет, где находилось три человека. Когда я зашел, то закрыли дверь на ключ. Приказали: «Снимай куртку!» Я снял куртку, они проверили карманы. Потом один из сотрудников швырнул ее на пол, а когда я спросил, зачем так делать, ответил: «Я сейчас вообще возьму и буду мыть ею пол», - рассказывает Роман Левковский.

«Потом приказали раздеваться полностью, после чего один из них, самый здоровый, взял рукой меня за шею, положил на стол и душил секунд пять, потом бросил меня на пол, стал коленом на грудь, одновременно душил. Я понял, что задыхаюсь, тело обмякло, и он меня отпустил... После того, как я поднялся, тот же самый достал из шкафа дубинку и спросил: «Ты знаешь, как она ходит по телу?» - продолжает.

«Мы можем вообще обоссать тебя и снять это на телефон, потому что ты все равно никому не расскажешь». Угрожали отвезти к «петухам», «засунуть фаллос...», - утверждает блогер.

По его словам, милиционеры потребовали разблокировать телефон, а потом удалили с телефона некоторые видеозаписи.

«Если кто-то узнает об этом, мы завезем тебя в лес...», - пообещали сотрудники РОВД. Блогер называет фамилию одного из милиционеров - Александр Лопатин.

Роман Левковский сообщил «Витебской Весне», что никаких протоколов в отделении милиции не состовляли. Говорит, что на следующий день он обратился с заявлениями в прокуратуру и Следственный комитет. Побои не снимал, так как следов побоев на теле не осталось.