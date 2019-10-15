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Bloomberg: Россия потеряла от дедолларизации почти $8 миллиардов

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  • 15.10.2019, 13:42
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Bloomberg: Россия потеряла от дедолларизации почти $8 миллиардов

Ставка на евро и юань не сработала.

По подсчетам Bloomberg, за первый год «эксперимента» президента Владимира Путина по сокращению доли доллара в золотовалютных резервах Россия недополучила примерно $7,7 млрд, передает «РБК».

Как пишет агентство, российский ЦБ, который начал перекладываться в «слабые» валюты вроде евро и юаня, «упустил» укрепление доллара на 6,5%. В случае сохранения прежней, преимущественно долларовой, структуры запасов (их общий объем — $531 млрд) к марту 2019 года они бы увеличились примерно на 3,8%, отметил Bloomberg. Агентство пояснило, что ЦБ публикует данные о запасах с задержкой в полгода, поэтому более свежих данных пока нет.

«Это экономическая цена решения геополитических проблем. Пока тяжело судить, стоило ли оно того. В этом году были потери, но это долгосрочная инвестиция», — цитирует Bloomberg Элину Рыбакову, заместителя главного экономиста Института международных финансов.

Как поясняет агентство со ссылкой на данные Goldman Sachs, в рамках стратегии дедолларизации, созданной для уменьшения зависимости от американских санкций, Россия стала крупнейшим владельцем резервов в юанях — около 70% от общего числа в мире. Доля расчетов в евро в российском экспорте в Евросоюз в годовом выражении увеличилась с 32 до 42%, также отмечает агентство.

При этом часть потерь из-за активов в юанях и евро России компенсируют растущие запасы золота — в прошлом году стоимость этих запасов выросла примерно на 40%, до $100 млрд. Сейчас на золото приходится самая большая доля в российских запасах с 2000 года.


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