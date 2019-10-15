«Тунеядцы»: власти носятся с одиозным декретом, как с писаной торбой 4 15.10.2019, 13:52

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Фото: bortnikau.livejournal.com

Его давно пора уже списать в утиль, как брак.

Впрочем, и такие «выборы» имеют свои плюсы - и речь не только о буфетах на избирательных участках. На прошлой неделе правительство изменило срок полной оплаты услуг теплоснабжения «не занятыми в экономике гражданами», предусмотренной скандальным декретом №3. Срок перенесен на 1 мая 2020г, пишет «БелГазета».

Правда, в правительстве пояснили, что решение это принято вовсе не в связи с выборами, а «в целях недопущения необоснованных случаев начисления увеличенной платы за указанные услуги гражданам». Сведения для формирования «тунеядской» базы поступают почти из 50 источников, и в этой связи «необходимо обеспечить проведение дополнительных мероприятий по актуализации сведений, содержащихся в ведомственных информационных ресурсах». В правительстве также добавили, что выявлена потребность в доработке системы учета потребителей газа.

Одиозный декрет был принят без малого два года назад, а власти до сих пор не могут понять, как его применять, чтобы не навредить «случайным прохожим». В сфере технологий столь сомнительное «изобретение» давно бы уже списали в утиль как брак, а в социально-экономической сфере с ним почему-то носятся, как с писаной торбой.

По данным юристов профсоюза РЭП, 10% трудоспособного населения страны зачислено в «тунеядцы», т.е. декрет №3 затрагивает почти каждую семью. «С самого начала существования декрета мы видим, что он практически неисполним», - заявил в комментарии для портала «Салiдарнасць» член совета профсоюза Андрей Стрижак. По его мнению, цели декрета, - увеличить количество занятых в экономике, заставить людей работать за гроши - изначально были невыполнимы в существующих социально-экономических условиях. «На примере декрета №3 мы видим реальное положение дел в нашем государстве», - добавил профсоюзный лидер.