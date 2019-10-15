Дмитрий Савич — о властях: На воре и шапке горит 1 15.10.2019, 14:07

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Кампания по сбору подписей показала, что власть нервничает и рефлексирует.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Савич рассказал пресс-службе кампании, как проходил сбор подписей в Светлогорске:

«7 октября закончился сбор подписей за выдвижение кандидатами в депутаты представителей гражданской кампании «Европейская Беларусь». На территории Светлогорского избирательного округа №46, где собирала подписи моя инициативная группа, избирателей ожидаемо волновало больше всего открытие завода беленой целлюлозы на территории Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.

Люди возмущаются, что построенное производство несет реальную угрозу их жизни и здоровью, окружающей среде и всему региону в целом. Говорят, что жителей района цинично обманули. Власти обещали суперсовременное предприятие, построенное по самым надежным австрийским технологиям. А на деле оказался китайский завод с огромным количеством нарушений еще на стадии возведения и оборудованием пресловутого китайского же качества.

Уже на протяжении почти двух лет прилегающие к заводу жилые городские кварталы и сельскую местность накрывает тошнотворный дым с заводских труб, раздражающий не только обонятельные рецепторы, но и несущий реальную угрозу из-за концентрации в нем опасных веществ - высокотоксичных соединений хлора, с помощью которого отбеливают целлюлозу, и метилмеркаптана. Ситуация усугубляется тем, что, по мнению местных экологических активистов, в числе которых люди работавшие раньше непосредственно на химических производствах и в городских химических лабораториях, до сих пор не существует действенных способов измерения концентрации этих веществ в атмосфере.

Были и мелкие пакости со стороны властей. На пикеты приходили специально подосланные провокаторы из райисполкома и милиции. Администрации торгово-развлекательных объектов, возле которых проходили наши пикеты, включали громче, чем обычно, музыку и информационно-рекламные объявления, чтобы мешать говорить с людьми. Коммунальщики неожиданно устраивали ремонтные работы с кучей строительной техники и рабочих в непосредственной близости от палаток и стендов наших активистов.

Именно это все говорит о том, что мы на правильном пути. Власть рефлексирует и нервничает. Как говориться в знаменитой пословице, «на воре и шапка горит». На пикетах люди высказывали свое мнение о происходящих в стране политических и экономических процессах, рассуждали о госустройстве, недостатках беларуской экономической модели.

Рассказывали о произволе властей на местах, нищенских зарплатах и пенсиях, завышенных ценах на потребительские товары и коммунальные услуги, отсутствии свободы слова, нормального парламента и независимого суда, о неэффективности в целом нашей модели госуправления, которая не может обеспечить достойную жизнь большинству граждан. Но надежды на перемены к лучшему у людей есть. И связаны они, прежде всего, с приходом новых, не связанных с нынешней властью политиков. Смена власти — ключевой вопрос».