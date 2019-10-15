Силовики отказались комментировать задержание гражданки РФ 10 15.10.2019, 14:29

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Анна Богачева связана с «фабрикой троллей» Пригожина.

Информацию о задержании в Минске гражданки России Анны Богачевой по запросу США правоохранители Беларуси пока официально не подтверждают. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Комитет не имеет информации о задержании этой гражданки», — заявил агентству официальный представитель Комитета госбезопасности Андрей Ярош.

В других силовых и правохранительных ведомствах, а также в посольстве России в Беларуси информацию о задержании Богачовой также не комментируют.

В свою очередь российское информационное агентство «Новости» со ссылкой на анонимный источник сообщает, что в Минске якобы была задержана гражданка России Анна Богачева, на которую распространены санкции США по делу о «вмешательстве в выборы» в Америке.

Сообщается, что задержание произошло в одном из отелей Минска.

Богачева входит в список из 13 граждан России, которым выдвинули обвинения после расследования спецпракурора США Роберта Мюллера. Как сообщают СМИ, Анна Богачева связана с «фабрикой троллей», структурой Алексея Пригожина.