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Во что верит Зеленский

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  • Виталий Портников
  • 15.10.2019, 15:54
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Во что верит Зеленский
Виталий Портников

Вера, как известно, объяснений не требует.

14 октября, украинский День защитника Отечества — следующий этап акции «Нет капитуляции!», начавшейся в предыдущие выходные на киевском Майдане и во многих других городах страны. Ее участники вновь намерены предостеречь президента страны Владимира Зеленского от уступок Кремлю, которые, по их мнению, ставят под угрозу национальную безопасность и суверенитет Украины.

Зеленский право участников акции на протест признает, но одновременно требует не мешать ему «исполнить предвыборные обещания и окончить войну». И в этом — в окончании войны — Зеленского поддерживает большинство украинских граждан. Однако представление президента о принципах окончания конфликта совпадает, по большей мере, с представлением участников акции «Нет капитуляции!», а не с иллюзиями собственных сторонников.

Президент считает, что конфликт в Донбассе может завершиться только в том случае, если выборы на оккупированных территориях пройдут в отсутствие российских войск и их наемников, при полном украинском контроле над процессом выборов и над границей страны. По крайней мере, он об этом публично заявляет.

Многие сторонники Зеленского не отвлекаются на такие детали. Они уверены, что продолжение войны — следствие неумения предыдущей власти договориться с Владимиром Путиным. И что их избранник с Путиным обязательно договорится и войну окончит. Зеленский тоже верит в свою способность договориться с Путиным. Вот только договариваться с ним он собирается на условиях, заявленных участниками акции «Нет капитуляции!» Никакой другой возможности договориться у Зеленского нет. Потому что другая возможность — это та самая капитуляция, которая может привести к резкой дестабилизации политической ситуации в Украине и даже краху власти Зеленского.

В чем же тогда проблема? Почему вообще происходят протесты, почему граждане не согласны с действиями президента, а Зеленский уверен, что протесты ему мешают? Проблема — в вере. И сам Зеленский, который был далек от реальной политики вплоть до избрания президентом Украины, и его приверженцы, которые остаются от этой самой реальной политики далеки и сегодня, просто верят в то, что им нравится. Граждане уверены, что новый глава украинского государства сможет убедить старого президента России — того самого, который побуждал Виктора Януковича разогнать Майдан, который обеспечил бегство бывшего президента Украины в Россию, который аннексировал Крым и поджег Донбасс. Вера Зеленского еще крепче: он считает, что сможет договориться с Путиным на своих, а не на путинских условиях. Почему? Этого Зеленский не объясняет. Вера, как известно, объяснений не требует.

Украинцы, которые не верят в Зеленского, требуют от президента именно этих объяснений, но они их не получат. Нельзя получить то, чего попросту нет. Но и капитуляции, они, скорее всего, не увидят. Когда в XVII столетии иудейский проповедник Шабтай Цви, считавший себя новым мессией, попал к османскому султану, то восточный правитель предложил ему совершить довольно простое чудо во имя веры: воскреснуть после того, как отрубят голову. «Мессия» отказался и принял ислам: его вера не выдержала испытания смертью.

Вот и вера Зеленского не выдержит испытания реальностью, вне зависимости от того, встретится он с Путиным в ближайшее время или нет. Украинскому президенту предстоит убедиться в том, что его страна обречена на затяжной и тяжелый конфликт с путинской Россией. Многие приверженцы Шабтая Цви отвернулись от него после перехода своего кумира в другую веру. Сторонникам Зеленского еще предстоит решить, готовы ли они принять реальность вместе со своим избранником или им удобнее будет ожидать появления нового украинского «мессии», который уж наверняка прекратит войну и договорится с Путиным.

Виталий Портников, «Радио Свобода»


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